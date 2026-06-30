פרסום ראשון: מבקר המדינה פתח בבדיקה על מינויי הבכירים בפרקליטות בתקופת איסמן
במסגרת הבדיקה רואיינו גורמים רלוונטיים והתקבלו מסמכים, אך ההליך לא התקדם בשל ההתמקדות של המבקר בדו"חות המלחמה • ההחלטה אם להתקדם לביקורת מלאה תתקבל על ידי המבקר הבא
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
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מוסד מבקר המדינה החל בבדיקה מקדימה של תלונה שהתקבלה בעניין הליכי המינויים והמכרזים של בכירי הפרקליטות בתקופת פרקליט המדינה, עמית איסמן, כך פרסם הערב (שלישי) אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית.
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במסגרת הבדיקה רואיינו גורמים רלוונטיים שהסכימו להעיד, והתקבלו מסמכים, אך ההליך לא התקדם בשל ההתמקדות של משרד המבקר בדו"חות על רקע המלחמה. ההחלטה אם להתקדם לביקורת מלאה תתקבל על ידי המבקר הבא, לאור פרישתו הצפויה של מתניהו אנגלמן השבוע.
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