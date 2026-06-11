כולל בקשה ל"הרחקה מלאה" ממשרד רה"מ: כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת "הבילד"

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני, במסגרתו צורף יונתן אוריך, יועצו התקשורתי האישי של ראש הממשלה, כנאשם בפרשה. כתב האישום המתוקן, שאושר על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, כולל תיקון של פרק העובדות והוראות החיקוק וכן הוספת עדי תביעה.

אוריך נאשם בעבירות חמורות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.

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על פי התיקון, אוריך פעל יחד עם אלי פלדשטיין לעשות שימוש במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה מהמערכת הצבאית כדי להשפיע על השיח התקשורתי והציבורי. השניים פעלו לפרסום הידיעה בעיתון הגרמני "Bild" ביודעם כי היא סודית ביותר ועל אף שהיו מודעים לכך שהצנזור הצבאי פסל את פרסומה באופן גורף בישראל.

מעבר לכך, למחרת מעצרם של פלדשטיין והנגד במילואים ארי רוזנפלד, החליף אוריך את מכשיר הטלפון הנייד שלו ונמנע במכוון מהעברת התכתובות כדי למנוע את השימוש בהן כראיה.

במקביל להוספתו של אוריך לכתב האישום, מבקשת כעת הפרקליטות לקבוע נגדו תנאים מגבילים קשוחים עד לתום ההליכים המשפטיים. הדרישה כוללת הרחקה מלאה של היועץ ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו מוחזקות ידיעות סודיות. כמו כן, מבוקש להטיל עליו איסור גורף ליצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה המדוברת, לרבות חשודים ועדים.

הפרשה נחשפה בסוף שנת 2024, אז עלה החשד כי מקורבים לראש הממשלה קיבלו והדליפו חומרים מסווגים מאגפי המודיעין לטובת השפעה על השיח התקשורתי. הודעת הפרקליטות הנוכחית מיישמת את כוונתה, כפי שפורסם לראשונה לפני כשבועיים בi24NEWS, להחמיר את סעיפי האישום ולייחס לפלדשטיין ביצוע בצוותא יחד עם אוריך.