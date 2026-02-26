ביקורת השופט על המפגין החרדי: "אין זכות להפגין באלימות"

לבקשת המשטרה וברקע ההסלמה במחאות בירושלים: בית משפט השלום בירושלים האריך ביממה את מעצרו של מפגין חרדי בן 18 שנעצר אתמול (רביעי) במחאה אלימה בכביש 1 בירושלים בעקבות מעצר עריק מהמגזר, בחשד שזרק מקל וליבה אש בפח אשפה שהוצת בידי המוחים.

עוד נתפס ברשותו אבן שלפי החשד תכנן לזרוק על שוטרים. השופט זעם ומחה בהחלטתו על אופן הפעולה של הצעיר החרדי בהפגנה. במשטרה אישרו כי אין חשש לשיבוש באם ישוחרר אולם בשל המסוכנות ממעשיו, יש להיעתר ולהאריך את מעצרו, וכי בכוונתם להגיש נגדו כתב אישום בהליך מהיר.

סנגורו, עו"ד דניאל שימשילשווילי התנגד לבקשת המשטרה ותקף: "למה אתם נופלים עליו? על אירועים יותר חמורים אתם מגישים בקשה לשחרור בתנאים, במקרה חמור יותר של זריקת לפיד על פרש משטרתי בית משפט שחרר. הוא לא הצית את הפח והמקל שהוסיף לא בער".

עם זאת, שופט השלום אריאל ארליך מתח ביקורת בהחלטתו, וכתב: "בא כוחו של החשוד טען על אודת הזכות להפגין, וכי זו זכתה בפסיקת בתי המשפט לבכורה, עד כדי סובלנות גילו בתי משפט גם לפעולות אלימות במסגרת הפגנה. אינני סבור כך. הזכות להפגין, שהיא מבכירי בניו של חופש הביטוי הפוליטי, איננה כוללת את הזכות להפגין באלימות".

"כך או כך, הצתת חפצים במסגרת הפגנה, תוך עימות עם כוחות המשטרה, היא פעולה שיש בצדה מסוכנות רבה", הוסיף, "פעולות החקירה שהוצגו אינן רבות. המשטרה עומדת על כוונתה למצות את הדין באירועים כאלה שנעשו חזון נפרץ ולהגיש בהקדם".