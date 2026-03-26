ועדת גרוניס מכונסת היום (חמישי) כדי לדון במינויו של רומן גופמן, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, לתפקיד ראש המוסד. הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים צפויה לאשר את מינוי גופמן אלא אם תהיה התפתחות לא מוכרת.

i24NEWS

כפי שפרשננו המשפטי אבישי גרינצייג פרסם אמש ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי אמש, מינוי גופמן היה אמור להיות מאושר כבר לפני חודשיים אך נדחה בשל מצבו הרפואי של נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, שעומד בראש הוועדה. כעת נערך הדיון המסכם.

הספק וההתלבטויות בנוגע למינוי נגעו לשאלת התנהלותו כמפקד אוגדת "הבשן". בעיתון "הארץ" נחשף בשנה שעברה כי גופמן, במהלך שירותו כמפקד אוגדת "הבשן", אישר לשני אנשי מודיעין להפעיל את אלמקייס, שהיה אז בן 17, בניסיון לייצר "מבצע השפעה" דרך עמודים שניהל ברשתות החברתיות. השניים לא הוסמכו לכך ואף העבירו לנער ידיעו מסווגות. אלמקייס נחקר בשב"כ, הוחזק כחודשיים בבידוד והואשם בהמשך בעבירות ריגול - ולבסוף נכלא ליותר משנה. גופמן ופקודיו לא נחקרו מעולם בפרשה, על אף מעורבותם לכאורה, אלא רק תושאלו במסגרת בדיקה פנימית שביצע צה"ל, שבסיומה ננזפו בנזיפה פיקודית.