בג"ץ הוציא צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, הוציא היום (שלישי) צו ביניים נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים - עד למתן פסק דין בנושא.

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במהלך הדיון, שנערך בהרכב מורחב של תשעה שופטים - בראשות המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, הוצגו חמש עתירות נגד החוק - בהן שתיים שהוגשו על ידי יאיר לפיד ואביגדור ליברמן.

בתחילת הדיון אמר נציג הכנסת כי "הליך החקיקה לא עמד בהוראות תקנון הכנסת, הוא לא היה הליך החקיקה הנדרש. הליך החקיקה לא עמד בסטנדרט הגבוה. החוק לא תואם את תקנון הכנסת, המסקנה ברורה".

בתוך כך, חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס שיגרו היום מכתב לשופטי בג"ץ, שבו תקפו את הניסיונות, לדבריהם, להביא לגיוס תלמידי הישיבות. בפתח המכתב הבהירו חברי המועצה כי אין בעצם שליחתו משום הכרה בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא. "אין במכתב עמדה זה כדי להביע הכרה, ולו במשתמע, בסמכות בג"ץ לדון כלל בנושאים אלו", כתבו, והוסיפו כי מטרת המכתב היא להביע את "דעת תורתנו הקדושה" לנוכח מה שהגדירו כ"מסע הרדיפה כנגד עמלי התורה".

ביום שישי האחרון הגישה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה את תשובתה לבג"ץ, בה היא מבקשת לפסול את חוק אי מעצר עריקים. בפנייה טענה כי הוא "לא עומד בתנאי חוק יסוד: "כבוד האדם וחירותו, בשל הפגיעה בזכות החוקתית לשוויון הנגזרת מכבוד האדם, ובשל פגיעה בעקרונות יסוד של המשטר החוקתי בישראל".

כזכור, ב-15 ביולי, שעות ספורות בלבד לאחר שאושר ברוב דחוק במליאת הכנסת, בג"ץ בלם את החוק להקפאת מעצרי העריקים. שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, נעתר לעתירות שהוגשו, והוציא צו על תנאי לצד צו ביניים ארעי, שמקפיא את כניסתו לתוקף של החוק.