משפט נתניהו: התחדשו הדיונים בתיקי האלפים בדלתיים סגורות

משפט נתניהו: משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התחדש היום (שני) לאחר שאתמול שבו לדון בתיקים עם תום פגרת הקיץ בבתי המשפט.

אתמול דנו בדלתיים סגורות בתיק 1,000 ובוויזה של המפיק ההוליוודי ארנון מילצ'ן לארצות הברית. הדיון הזה היה אמור להתקיים כבר ביום שני, אולם עקב הפיגוע שהתרחש בצומת רמות בירושלים, הוא לא הופיע ליום העדות.

לפי החלטת השופטים, קצב שמיעת העדי ההגנה אמור לעלות - וראש הממשלה צפוי להעיד שלוש פעמים בשבוע וביום נוסף יעיד עד אחר.

כתב האישום בתיקי נתניהו הוגש בינואר 2020. שמיעת עדי התביעה בתיק נמשכה קרוב לארבע שנים, ובחודש דצמבר 2024 החלה פרשת ההגנה. העד הראשון מטעמה, ראש הממשלה נתניהו, ממשיך בעדותו כבר קרוב לשנה, כאשר דיונים רבים בוטלו מסיבות בריאותיות או מאילוצי המלחמה. במקביל אליו החלו להופיע בפני בית המשפט עדים נוספים.