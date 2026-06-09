"אדוני חצוף!": השופטת זעמה על סנגורו של רה"מ נתניהו

עימות נרשם היום (שלישי) במהלך עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. במהלך הדיון, עורך דינו של ראש הממשלה, עמית חדד, עקץ את יושבת ראש הרכב השופטים רבקה פרידמן פלדמן - שכינתה אותו בתגובה: "חצוף".

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עורך הדין חדד תקף את השופטת פרידמן פלדמן: "שגברתי תבוא לשבת פה איתנו ותהיי סנגורית נהדרת. WOW, מה זה?". בתגובה היא כינתה אותו "חצוף".

בהמשך, הוא טען: "אני חושב שמגיע לי התנצלות. אני חושב שגברתי חסרת עצבים", והיא השיבה - "זו לא הפעם הראשונה שאני אומרת את זה, שב בבקשה". עורך הדין חדד המשיך להטיח בנוכחים: "אני חושב שמגיעה לי התנצלות", ובתגובה היא הפניתה אותו לקריאת הפרוטוקול".