פרקליט המדינה, עמית איסמן, התייחס הבוקר (שלישי) להצעת החוק של ח"כ משה סעדה מהליכוד המקודמת בכנסת להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מפרקליטות המדינה, במכתב שיועד לוועדת החוקה בכנסת. בפנייתו לוועדה כתב איסמן כי המהלך עלול לפגוע באכיפה השוויונית.

בלשון ההודעה של איסמן נכתב: "היעדר כפיפות היחידה המוצעת להנחיות פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה עלול להוביל לפגיעה בערך של אכיפת חוק שוויונית, כך שאמות המידה לאכיפת החוק כלפי אוכלוסיית השוטרים תהיינה שונות מאמות המידה לאכיפת החוק ביחס ליתר החשודים והנאשמים".

כמו כן כתב איסמן: "במקרים של חקירות רגישות, עלול להיווצר תמריץ להגשת תלונות על-ידי הנחקרים, בפרט בתיקים רגישים בפרופיל ציבורי גבוה, ליחידה המוצעת, נגד מבצעי החקירה במשטרה".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, התייחסה גם היא להצעת החוק, ואמרה בהודעה שנמסרה מטעמה: "ההצעה תביא להשתלטות פוליטית על מח"ש, ולהפיכתה מגורם שמטרתו להגן על האזרחים לכלי בידי השלטון לניווט חקירות נגד שוטרים ולהכוונת התנהגות המשטרה לפי צרכי השלטון. ההצעה סותרת לחלוטין כל דוח ציבורי שעסק במבנה מערכת אכיפת החוק או מח"ש".

בתגובה ליועמ"שית ופרקליט המדינה, יוזם החוק ח"כ משה סעדה כתב בחשבון ה-X שלו: "גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן מתבלבלים אז אני אעשה להם סדר. הצעת החוק שלי להוצאת מח"ש מהפרקליטות לא תביא להשפעה פוליטית. מה היא כן תעשה? תגרום לשני הכושלים להפסיק להשתמש במח"ש כמליציה לחיסולים פוליטיים, ⁠תחשוף גם אותם לצדק רחמנא ליצלן, וסוף סוף יהיה מי שיחקור את העבירות שהם וחבריהם לדיפ-סטייט מבצעים, ו⁠תביא לניקוי המערכת מעבריינים בשירות החוק. תמשיכו לפחד. אני לא אוותר עד שנביא לתיקון למען אזרחי ישראל".