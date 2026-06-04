יותר משנתיים לאחר שנעלם כמעט לחלוטין מהזירה הציבורית, יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה שובר שתיקה בריאיון בלעדי ל"קבינט שישי" ב-i24NEWS - ומפנה שורת טענות חריפות נגד מערכת המשפט והפרקליטות.

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במרכז הריאיון עומדים יחסיו עם היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהיה לדבריו חבר קרוב ושיתף אותו במתרחש מאחורי הקלעים של מערכת אכיפת החוק. נוה טוען כי מנדלבליט לא שידר לו בזמן אמת שהוא מאמין בקיומם של תיקי נתניהו.

"כל מה שהוא שידר לי כל הזמן זה שהוא אוהב את נתניהו, שהוא מעריך את נתניהו", אמר נוה. לדבריו, כששאל את מנדלבליט על תיק 2000, נענה כי מדובר ב"שניים שמתווכחים למי יש יותר גדול". לטענתו, גם תיק 1000 לא נתפס בעיני מנדלבליט כבעל משמעות מיוחדת.

נוה הוסיף כי פנה למנדלבליט באופן ישיר וביקש ממנו לומר לו אם הוא באמת סבור שנתניהו ביצע עבירות. "אם אתה תגיד לי שאתה חושב שיש דברים בגו, ובאמת הוא עשה מעשים שלא היה צריך לעשות, אני לא אציק לך יותר", סיפר. "הוא לא אמר. הוא לא אמר שום משפט כזה אף פעם, שהוא חושב שנתניהו אשם".

הריאיון המלא ישודר מחר ב"קבינט שישי", 19:52, ערוץ 15 בשלט