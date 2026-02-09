בעל החווה בפצאל תובע 53 מיליון מהמדינה: "טבחו ב-800 תנינים בניגוד לדין"

בעל חוות התנינים בפצאל תובע את המדינה ב-53 מיליון שקלים - כך דיווחה הבוקר (שני) כתבתנו הכלכלית עדי כהן. "התנהגו כאחרוני העבריינים, טבחו בלמעלה מ-800 תנינים", טען בעל החווה. התביעה הוגשה על ידי עורכי הדין אוהד שלם, יעלה שחר ושלומית בייטמן ממשרד עורכי הדין שלם-כרם.

התביעה מגיעה חצי שנה לאחר הרג מאות התנינים בבקעת הירדן, הטענה בתביעת הענק היא להריגה "בניגוד לדין ובחריגה מסמכות", תוך העלמה או השמדה של ראיות. התביעה, שהגיעה לידי i24NEWS, הוגשה על ידי בעלי החווה, החברה החקלאית "ביתן ניסים ובניו" נגד המינהל האזרחי ביהודה ושומרון, משטרת ישראל ורשות הטבע והגנים.

במסגרת התביעה, טוען בעל החווה כי משך עשורים פעלה החווה למסחר בתנינים לפי דין, עד אשר השתנתה הרגולציה ומאז פעל בניסיונות למכירת התנינים לחו"ל - שכשלו. לפי הנטען , במסגרת ההליכים האלה פנו בעלי החווה לבגץ למתן סעד שם התקבלו הסכמות לפיהן התחייבו המינהל האזרחי ורשות הטבע והגנים "לסייע במתן רישוי לצורך שינוע התנינים לחו"ל" - אלא שלפי התביעה הסכמות אלו הופרו.

החלטת המדינה להוציא את מאות התנינים להורג, התקבלה, על פי התביעה - במקביל למשא ומתן שהתקיים לשינוע התנינים למרוקו. לפי בעל החווה, המינהל האזרחי, המשטרה ורשות הטבע הגנים הסתירו את צו ההריגה מהם, ולא התריאו על כך לפני הביצוע.

"כאחרוני העבריינים תוך ביצוע עבירות פליליות ממש, הגיעו הנתבעים לחווה פרצו את שעריה, שברו אותם, נכנסו לחווה, כפו על שומר החווה למסור את הטלפון ואף הרחיקו אותו ועיכבו אותו, בכדי שלא יוכל לדווח על פעולותיהם ולהפריע להרג המוני של כלל התנינים - חיות מוגנות עליהם המחוקק ביקש להגן ושהנתבעים אמונים בעצמם על הגנתם", נכתב בתביעה.

כך, לפי התביעה, שעה שניתן צו להרג 300 תנינים, בפועל על פי בעל החווה - נהרגו למעלה מ-800 התנינים שהיו בחווה. עם זאת, גורם ביטחוני במינהל האזרחי הכחיש את הנתון: "מדובר בשקר, מספר התנינים המצויינים בתביעה - מנותקים מהמציאות".

"סכנת חיים ממשית לתושבי האיזור": הטענה הנגדית להאשמות

גורמי ביטחון התייחסו על ההחלטה ואמרו כי "מאז נסגרה החווה בשנת 2013, תשתיות הגידור במקום התבלו ונהרסו, מה שהוביל למספר אירועים בהם תנינים ברחו מהחווה ליישובים ושמורות הטבע במרחב, ובכך יצרו סכנת חיים ממשית לתושבי האזור".

"המנהל האזרחי ביצע בשנים האחרונות גידור מחדש של החווה בעלות של מאות אלפי שקלים, אך גם זה לא הביא להגנה הרמטית. לאחר 12 שנים של קידום פתרונות ולאור האירועים מהעת האחרונה שהעידו על סכנה מיידית וממשית לחיי אדם, הובהר כי יש לטפל בסיכון באופן מיידי", נוסף.

ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר: "לא נתייחס להליכים משפטיים בעודם מתנהלים".