שופטי בג"ץ קבעו היום (רביעי) כי פרופסור דניאל הרשקוביץ יישאר חבר בוועדה המייעצת למינוי בכירים (ועדת גרוניס) וישתתף בדיוני ההשלמה המתוכננים בנושא מינוי ראש המוסד.

עקב אי הבהירות, הוועדה ביטלה את הדיון להיום ותתכנס מחר. מחר יופיעו בפניה תא"ל ג', אורי אלמקייס והמועמד רומן גופמן עצמו.

כאמור, הרשקוביץ היה חבר בהרכב הוועדה שהמליצה בדעת רוב לאשר את מינויו של גופמן, אך מאז סיים הרשקוביץ את תפקידו, והוחלף על ידי דורון כהן כנציב שירות המדינה.

"בהתחשב בכך שהצעת בית המשפט כוונה להשלמת חסרים עובדתיים בהליך בדיקה שהוחל בו זה מכבר ולמעשה טרם הושלם, על פני הדברים, בנסיבות המיוחדות של המקרה - הצעתנו התבססה על פרשנות המאפשרת, מבחינת הגיון הדברים, את השלמת התהליך על ידי החברים המקוריים", ציינו השופטים.

כזכור, בית המשפט העליון (בג"ץ) פרסם אמש תשובה בנושא מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השופטים החזירו את הסוגיה לפתחה של הוועדה למינוי בכירים - וכתבו: "בחנו מחדש את החלטתכם לאשר את מינוי גופמן לראש המוסד".

ביום שני נחשף ב-i24NEWS התצהיר של תא"ל ג', אשר מגבה את גרסת האלוף רומן גופמן באופן מוחלט. מהפרטים עולה כי השאלה ששאל ג' את האלוף רומן גופמן היא האם ידועה לו העברה של מסמכים מודיעיניים/מסווגים מהאוגדה. על כך ענה כי לא רק שגופמן לא שיקר אלא הטענה שהוא שאל אותו האם העביר חומרים לאלמקייס/לקטין איננה אפשרית.

לדבריו, הוא עצמו בכלל לא ידע על איזה ערוץ טלגרם מדובר, מה שמו של הקטין ואת עובדת היותו קטין. ולכן כל שכן שהוא לא היה יכול לשאול זאת את גופמן, וגופמן לא היה יכול להכחיש משהו שהמתשאל עצמו לא ידע. לתצהיר של ג' צורף סיכום שיחה מזמן אמת מ-15 במאי 2022.