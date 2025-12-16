עקב הנפת דגל "כך": עימות בין סגן יו"ר הכנסת למשטרה

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, תקף בחריפות היום (שלישי) את סגן יו"ר הכנסת, ח"כ סימון דוידסון, שיצא בחשבון הפייסבוק שלו נגד אוהדי בית"ר ירושלים שהניפו דגל של תנועת "כך" במשחק נגד בני סכנין.

דברי המפכ"ל הגיעו לאחר שבפוסט של חבר הכנסת הוא נראה כשהוא לבוש בחולצה של קבוצת אוהדי אולטראס הפועל תל אביב, אשר יוצאת נגד המשטרה, ונגד תנועת "כך", וקוראת להם "חלאות אדם". "אני מביע שאט נפש מהעובדה שחבר כנסת מרשה לעצמו ללבוש חולצה המכנה 'חלאות אדם' ארגון של 32 אלף שוטרים, 40 אלף מתנדבים שפועלים לילות כימים למען אזרחי ישראל", אמר המפכ"ל.

"ההנחיה בדבר איסור כניסה למגרשי כדורגל עם חולצות היא הנחיה מקצועית נטולת הקשר פוליטי ואינה קשורה לקבוצה זו או אחרת", הוסיף רנ"צ לוי.

כזכור, בחודש שעבר המשטרה הרחיקה מספר אוהדי הפועל תל אביב ממשחק באיצטדיון בלומפילד אשר לבשו את החולצה המדוברת. הרחקת האוהדים הציתה ויכוח בין דמוית בעולם הכדורגל לבכירים במשטרה בעניין חופש הביטוי של אוהדי הכדורגל למול אכיפת המשטרה באיצטדיונים.

מחאתו של סגן יו"ר הכנסת מגיעה לטענתו על הבחנה באכיפה מצד השוטרים, בכך שהם התירו לאוהדי בית"ר ירושלים להיכנס למשחק עם דגל תנועת "כך", אשר מוגדרת כארגון טרור על ידי מדינת ישראל והוצאה מחוץ לחוק, בעוד שהחולצה שלבשו אוהדי הפועל תל אביב נחשבה על ידי המשטרה כבוטה ובעלת פוטנציאל להפרת סדר.

בפוסט כתב ח"כ דוידסון: "אנחנו מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית אין אכיפה סלקטיבית! לא ייתכן ששר משטרה כושל וגזען יעניש קבוצה אחת ויעצום עיניים מול אחרת. אתמול אוהדי בית"ר ירושלים הניפו גדלי כהנא וזה כמובן עבר בשתיקה. כך לא נראית דמוקרטיה, ואנחנו בטח לא צפון קוריאה".

לאחר מכן הצהיר חבר הכנסת שבכוונתו להגיע ביום שבת למשחק של קבוצת הפועל תל אביב באיצטדיון בלומפילד עם החולצה של קבוצת האוהדים אולטראס הפועל תל אביב, "כדי לעמוד לצד הדמוקרטיה וחופש הביטוי", לדבריו.