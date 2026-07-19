בג"ץ הוציא צו על תנאי שמקפיא חלקים מחוק התקשורת של קרעי שאושר בכנסת

בג"ץ הוציא הבוקר (ראשון) צו ארעי המעכב את כניסתן לתוקף של הוראות בחוק התקשורת שעבר בכנסת בשבוע שעבר, בעקבות עתירה שהגישו יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, ושר התקשורת לשעבר, ח"כ איתן גינזבורג. הצו מעכב את תחולתן של הוראות החוק שתחולתן מיידית.

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במסגרת העתירה שהוגשה ביקשו העותרים להקפיא את יישום ההוראות שנקבע בחוק כי ייכנסו לתוקף באופן מיידי. ההחלטה, שניתנה על ידי השופט עופר גרוסקופף, קובעת כי עד להכרעה בבקשה לצו ביניים הוראות אלה לא ייכנסו לתוקף.

ההחלטה מגיעה לאחר שבוצע איחוד של מספר עתירות שהוגשו בנושא, ובהן עתירותיהם של חברי הכנסת אפרת רייטן ואיתן גינזבורג, תנועת "זולת - לשוויון וזכויות אדם", התנועה לאיכות השלטון וגורמים נוספים.

בנימוקיו להחלטה הסביר השופט גרוסקופף כי העותרים מציגים "השגות משמעותיות הנוגעות הן לפגמים שנפלו לכאורה במהלך הליך החקיקה בפרלמנט והן לתוכן של חלק מההסדרים שנקבעו במסגרתו" והוסיף כי "קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה 'להשיב את הגלגל לאחור'".