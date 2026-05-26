פרשת הפגישה הלילית: היועמ"שית זימנה את צחי ברוורמן לשימוע לפני הגשת כתב אישום

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן הודיעו היום (שלישי) לראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, כי הם שוקלים להעמידו לדין פלילי בכפוף לשימוע, במסגרת פרשת הדלפת המסמך המסווג לעיתון "בילד" הגרמני.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי הודעת הפרקליטות, ברוורמן חשוד בעבירות של מרמה והפרת אמונים וכן שיבוש מהלכי משפט. על פי החשד, באוקטובר 2024 נודע לו במסגרת תפקידו כי מתנהלת חקירה סמויה סביב הדלפת ידיעה מודיעינית מסווגת ביותר, שהושגה באמצעות אמצעי מודיעיני רגיש והועברה לפרסום בעיתון הגרמני.

בפרקליטות טוענים כי זמן קצר לאחר שנודע לו על החקירה, זימן ברוורמן את אלי פלדשטיין, ששימש אז כיועץ תקשורת לראש הממשלה, לפגישה דחופה בשעת לילה בחניון הקריה בתל אביב. במהלך הפגישה הקריא לו, לפי החשד, שמות מתוך דף, בהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד - ושאל האם הוא מכיר את המעורבים. עוד שאל: "זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן אני יכול לכבות את זה".

פלדשטיין, כך לפי החשד, השיב בשלילה והשניים נפרדו. בהמשך הפכה החקירה לגלויה, עם מעצרם של פלדשטיין ורוזנפלד והגשת כתבי אישום חמורים נגדם.

עורכי הדין ז'ק חן ופרופ' יניב ואקי, המייצגים את ברוורמן, מסרו בתגובה: "מדובר בהחלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למר ברוורמן. כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדותו של מר פלדשטיין. מדובר בעד שקר שהונע ממניעים זרים. תמוה מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה נגדו כתב אישום כשהיא דוחה מכל וכל את שלל גרסאותיו המופרכות וטענותיו השקריות, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות".