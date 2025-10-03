בג״ץ לא הוציא צו ביניים: זיני ייכנס לתפקיד ביום ראשון

בג״ץ דחה היום (שישי) את הבקשות לצו ביניים נגד מינוי האלוף (במיל') דוד זיני לראש השב״כ. המשמעות היא שזיני יכנס לתפקידכבר ביום ראשון הקרוב. דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון ושלוש נוספות נגד המינוי יתקיים עד סוף נובמבר.

כאמור, הדיון ייקבע עד לתום חודש נובמבר 2025, והממשלה תידרש להגיש תגובות מקדמיות עד שבעה ימים לפני מועד הדיון. ההחלטה מגיעה בעקבות העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון שלשום, מיד לאחר שממשלת ישראל החליטה למנות את האלוף זיני לתפקיד. בעתירה טענה התנועה כי הליך המינוי לוקה בפגמים חמורים ומהותיים, הן במישור הכשירות והן במישור שיקול הדעת של הממשלה.

בעתירה ציינה התנועה: "חשוב להדגיש כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים כשלה בבחינת טוהר המידות של המינוי במובנו הרחב. הוועדה ביססה את החלטתה על תשתית עובדתית רעועה, תוך התעלמות ממסד עובדתי רחב שהובא בפניה, ולא שקלה כראוי סוגיות קריטיות הנוגעות הן לטוהר מידותיו של הממנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והן לטוהר מידותיו של המועמד, האלוף זיני"ץ

קביעת מועד דיון מהיר משמעותה שבית המשפט העליון יבחן לגופו את כלל הטענות שהועלו בעתירות, לרבות ״החשש לניצול פוליטי של סמכויות השב"כ, ׳פרשת הדוח הסודי׳, וההתעלמות מעדויות של ראשי שב"כ לשעבר״.

יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד ד"ר אליעד שרגא: "קביעת מועד דיון מהיר היא הזדמנות חשובה לבחינה שיפוטית מעמיקה של הליך המינוי הפגום. בית המשפט העליון יידרש לבחון את כלל הפגמים החמורים שהתעלמה מהם הוועדה המייעצת - לרבות עדויות מתועדות של שלושה ראשי שב"כ לשעבר שהצביעו על ניסיונות חוזרים ונשנים של ראש הממשלה לעשות שימוש פסול בסמכויות השב"כ לצרכים פוליטיים ואישיים. מדובר במינוי קריטי לביטחון המדינה ולדמוקרטיה, ואסור שייעשה תוך זלזול בטוהר המידות ובשלטון החוק. נמשיך להציג בפני בית המשפט את כלל הראיות והעדויות המצביעות על הצורך לבטל מינוי זה".