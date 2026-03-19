בעקבות פרסום i24NEWS: דרישה מהיועמ"שית לפתוח בחקירה פלילית בפרשת בבצ'יק

התנועה לטוהר המידות פנתה היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למימון נהג על ידי משרד הבינוי והשיכון של עוזר השר הקודם והבכיר בחסידות גור, מוטי בבצ'יק, לאחר סיום ההתקשרות עימו. הפנייה מגיעה בעקבות חשיפת הפרשה השבוע על ידי פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג.

בהודעת התנועה לטוהר המידות נכתב: "התנועה דורשת שתיפתח חקירה פלילית ללא דיחוי, לצד בחינת אחריותם המשמעתית של גורמים במשרד שאפשרו את ההתנהלות האמורה, וכן נקיטת צעדים להשבת הכספים לקופת המדינה.

כמו כן נכתב כי התנהלות המשרד בעניין זה "מעוררת חשד ממשי לביצוע עבירות פליליות חמורות, ובהן קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים, וכן מציגה תמונה מדאיגה של שליחת יד בכספי ציבור בהיקף של מאות אלפי שקלים לאורך תקופה ממושכת".

כזכור, ביום שלישי פורסם על ידי i24NEWS כי מוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור המשמש גם כיועצו של ח"כ יצחק גולדקנופף, מחזיק בנהג במימון המדינה וברכב ממשלתי בניגוד לחוק מאז הקמת הממשלה הנוכחית ומאז שמונה גולדקנופף לתפקיד שר השיכון.

בשל הליך פלילי שהתנהל נגדו, בבצ'יק לא יכל לשמש באופן רשמי כמנהל המשרד בראשותו של גולדקנופף, ועל כן הועסק על ידו כספק חיצוני. משום כך, הוא גם לא היה זכאי לרכב ממשלתי או לתקן של נהג. לשכת שר השיכון גייסה את שמואל כהן על מנת שישמש כנהג שלו, תוך שהוא הוצג רשמית כנהג הנוסף של גולדקנופף.

בפועל, כהן שימש כנהג הפרטי של משפחת בבצ'יק, כולל לנסיעות אישיות של אשתו של בבצ׳יק שאין להם כל קשר למשרד. הנהג כהן קיבל ממנהל הרכב בדרך לא ברורה רכב של שבעה מקומות, למרות שהוא רווק ללא ילדים. גם לאחר התפטרות גולדקנופף ממשרד השיכון ביוני 2025, המשיך כהן לשמש כנהג של בבצ׳יק ומשפחתו.