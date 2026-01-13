בג"ץ דחה את הדיון בעתירות להדחת בן גביר לחודש מרץ

בג"ץ דחה הערב (שלישי) את הדיון בעתירות להדחת השר איתמר בן גביר למרץ, והודיע כי הרכב השופטים יורחב לחמישה. השופטים טענו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש "תשובות לא ענייניות": "בהיעדר התייחסות לגופו של עניין מטעם ראש הממשלה, שהחלטתו היא שעומדת במוקד העתירות - איננו רואים טעם מעשי בקיום הדיון", נמסר.

עוד הוסיפו השופטים בהחלטה כי "בהינתן כובד משקלן של הטענות שהועלו, מצאנו להורות כבר בשלב זה על הרחבת ההרכב שידון בעתירות, והמשך הטיפול בהליך ייעשה בהרכב מורחב של חמישה שופטים. ההרכב המורחב ישקול הוצאת צו על תנאי וייתן החלטתו בתחילת חודש פברואר. לפיכך, הדיון מבוטל, ותחתיו יקבע היומן מועד חלופי לדיון לא יאוחר מסוף חודש מרץ. זהות חברי ההרכב תיקבע בהמשך לאחר בדיקת אילוצי היומן".

לצד העימות מול הרשות השופטת, בקואליציה מוטרדים מהשלכותיה הפוליטיות של פסילה אפשרית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בדיונים פנימיים הועלה החשש כי במידה ובג"ץ יורה על פסילתו, הדבר לא יחליש את מעמדו אלא להיפך - יוביל לזינוק משמעותי בכוחו האלקטורלי "על חשבון" שאר מפלגות הקואליציה, בשל מה שייתפס בציבור מצביעיו כרדיפה משפטית.

נזכיר כי מוקדם יותר היום ראשי סיעות הקואליציה פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הצהירו כי הם דוחים את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על נתניהו לספק הסבר מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.