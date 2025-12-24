אבישי גרינצייג עונה לביקורת: "לא מגונן על ראש הממשלה"

פרשננו לענייני משפט התארח הערב (רביעי) ב-7 עם שרון גל, ושיתף את מה שעבר עליו עם החשיפה הגדולה שלו מהשבוע על פרשת קטרגייט, ומה חשב על הריאיון של אלי פלדשטיין עם העיתונאי עמרי אסנהיים, שנמצאים במרכז החשיפה.

כשנשאל מה דעתו על הריאיון, גרינצייג אמר כי נעשתה שם עבודה רשלנית ומגמתית. על פי גרינצייג, "מה שהוצג לצופים בבית זה לא מה שפלדשטיין עצמו אמר בחקירה. בסופו של דבר, כתב האישום לא מנוסח איך שפלדשטיין מספר את הסיפור כפי שהוא היה, ומי שצופה בראיון הזה מקבל את הרושם שנתניהו ידע מכל הפרשה. הראיות לא תומכות בעניין הזה".

על הטענות נגדו כי הוא מגונן על ראש הממשלה בחשיפותיו, גרינצייג ענה שאין טעם לפרסם שנתניהו ידע על הפרשה כיוון שגם במשטרה ובשב"כ לא חשדו בכך. יתרה מכך - לדעתו של גרינצייג פרסומים כאלו צריכים להגיע דווקא מלשכת ראש הממשלה, שהתנהלותה בעניין לא נורמטיבית בעליל.

