"שיספור את הימים שלו ויתאבד": הודעות ברוורמן ופלדשטיין לאחר רצח 6 החטופים | אבישי גרינצייג

זה היה אחד האירועים הקיצוניים והמטלטלים ביותר מאז 7 באוקטובר. בצהריי שבת, 31 באוגוסט 2024, נרצחו שישה חטופים בירי מטווח אפס בידי מחבלי חמאס, לאחר שכוחות צה"ל התקרבו לאזור שבו הוחזקו ברפיח. היום (רביעי) חושף פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג את התכתבויות הוואטסאפ הפנימיות מהמעגל הקרוב ביותר לראש הממשלה, המתעדות בזמן אמת את האופן שבו התקבלו הידיעות בלשכה - ואת השיח שהתנהל סביבן.

בהתכתבות בין אלי פלדשטיין לצחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, מתאר פלדשטיין כבר בשעה 18:31: "קרה האירוע הכי נוראי מאז תחילת המלחמה וזה יטלטל את הכל". דקות לאחר מכן הוא מדווח על רצח שישה חטופים "בפרופיל גבוה".

ברוורמן מגיב בספקנות, מדגיש שמדובר בשמועות, אך כעבור תשע דקות חוזר להודעה הדרמטית של פלדשטיין ומגיב: "יטלטל את הביצים של גלנט". פלדשטיין משיב בצחוק וכותב: "רק חבל שלגלנט אין ביצים, שיספור את הימים שלו ויתאבד".

בהתכתבויות מקבילות, פלדשטיין מעדכן גם את יונתן אוריך בפרטי האירוע, מעביר לו מידע מודיעיני, שמות החטופים שנרצחו, ומקיים עמו שיחות קוליות ארוכות בזמן אמת. תוך כדי השיחות, השניים מנסחים מסרים פוליטיים ותקשורתיים בנוגע להשלכות הרצח, לעסקת חטופים וללחץ על הדרג המדיני והצבאי.

במסרים ששלח פלדשטיין נכתב בין היתר כי הרצח "ישפיע יותר על סינוואר מאשר עלינו", וכי תג המחיר לא צריך להיות עסקה אלא החרפת הלחימה. הוא מדגיש כי הלחץ שיכול להוביל לעסקה הוא אמריקאי וקטארי - ולא לחץ ציבורי בישראל.

ההתכתבויות מציגות תמונה ברורה של מעורבות עמוקה של פלדשטיין בעבודת לשכת ראש הממשלה, קשר ישיר עם בכירי הכוורת, ותחושת חופש מוחלטת בשיח - בניגוד לטענות מאוחרות של סביבת ראש הממשלה שלפיהן פלדשטיין לא עבד בלשכה.

חיזוק לכך ניתן גם בהתכתבויות מאוחרות יותר, ובהן עדכון ישיר של פלדשטיין לראש הסגל ברוורמן על נפילתו של אל"ם אחסאן דקסה באוקטובר 2024, לצד הצעה לקיים שיחת ועידה דחופה עם אוריך לצורך הכנת ראש הממשלה להתייחסות פומבית.

גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת ז"ל שנרצחה בשבי חמאס, הגיב לפרסום וזעק: "מאחל לפלדשטיין וברוורמן שביום בו יחטפו בידי חמאס, עבריינים בזויים וחסרי לב כמו עובדי לשכת נתניהו יהיו אחראים על השבתם בחיים. חובה לחקור את נתניהו וכל לשכתו באזהרה על הדלפת מסמך הבילד, שיבוש הליכים והפקרת חיי החטופים בידי סוכנים קטארים, כבר מחר בבוקר. הבוז של לשכת נתניהו לחיי אדם עלה ועוד יעלה לנו בדם".