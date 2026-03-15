"ביבי אני בדרך": יונתן אוריך יוכל לחזור ללשכת נתניהו

אחרי כמעט שנה, ובהסכמת הצדדים, הפרקליטות סיכמה היום (ראשון) עם יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא יכול ליצור עימו קשר, למעט בכל הקשור בחומרי החקירה, ולחזור לעבוד בלשכה. בנוסף, נאסר עליו לצאת מהמדינה.

כרגע, מבחינת המשטרה, פעולת חקירה אחרונה שנשארה היא גביית העדות מנתניהו, הצפי הוא שעדותו לא תשפיע על מצבת הראיות.

בתגובה להחלטה כתב בחשבונו ברשת X: "ביבי, תהיה זמין אני בדרך. אין לי מילים ואין לי אוויר, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חוזרים לעבוד".

רק לפני פחות משבוע בית המשפט המחוזי הפך שוב את החלטת השופט מנחם מזרחי, וקבע כי התנאים המגבילים יחולו על יונתן אוריך שוב - וכי אסור לו ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו לפחות עשרה ימים, עד 19 לחודש.

השופט מיכלס מסר בהחלטתו: "אינני מתעלם מפרק הזמן הארוך בו נתון המשיב בתנאים מגבילים, המשנים פניהם מעת לעת בהתאם להתפתחויות החלות בחקירה". בית המשפט הדגיש גם כי האיסור על יצירת קשר אינו תנאי מכביד במיוחד, וכי יש להעדיף את טובת החקירה ואת הצורך למנוע אפשרות לשיבוש החקירה.