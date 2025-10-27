סנגורי נתניהו לשופטים: "בטלו דיונים או שלא נוכל לייצגו"

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו היום (שני) לשופטים בתיקי האלפים וביקשו: "בטלו את הדיונים בימי ראשון, או שלא נוכל להמשיך לייצגו".

במכתב שהועבר להרכב השופטים נכתב כי צוות ההגנה נדרש להתמודד עם עומס חריג, חומרי חקירה חדשים ומועדים צפופים, באופן שאינו מאפשר הכנה נאותה לחקירות העדים הבאות. "נוצר מצב בלתי אפשרי מבחינתנו כפרקליטים," כתבו הסנגורים, "איננו יכולים לקיים את הדיון באופן שמבטיח לראש הממשלה משפט הוגן".

לדברי הסנגורים, הגשת המסמכים החדשים על ידי הפרקליטות בשבוע האחרון, "שינתה את תמונת הראיות באופן מהותי", והם מבקשים זמן נוסף לעבור עליהם. "מדובר בעשרות אלפי עמודים שנמסרו בסמוך למועד הדיון. אין אפשרות מעשית לעבור על כל החומר ולהיערך כראוי", נכתב.

בפרקליטות המדינה דוחים את הטענות. "ההגנה קיבלה את החומרים מבעוד מועד ואין כל הצדקה לעיכוב נוסף", נמסר. בפרקליטות אף רמזו כי מדובר במהלך טקטי שנועד לדחות את הדיון.

השופטים, בראשות רבקה פרידמן־פלדמן, צפויים להכריע בבקשה עוד לפני סוף השבוע. גורמים במערכת המשפט העריכו כי אם ההגנה תעמוד באיום ולא תופיע לדיונים, יישקל מינוי סנגור חלופי זמני - אך לא צפוי שינוי בלוחות הזמנים בשלב זה.