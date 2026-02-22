סגן-ניצב רותי האוסליך, שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מונע במשך כחצי שנה את קידומה לראש מחלקת חקירות, עתרה היום (ראשון) לבית המשפט נגד השר: "שיקולים זרים הקוראים תיגר באופן גלוי על עצמאותה של המשטרה ואגף החקירות בפרט".

בעתירה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי השר בן גביר מנסה "להטיל מורא על העותרת, חבריה ועמיתיה, לבל יפעלו בסטיה מתפיסות העולם שלו פן יבולע להם".

לאחרונה הורה בית המשפט כי על השר לקדם קצינת משטרה אחרת, רב-פקד רינת סבן, לאחר שנקבע כי סירובו עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

בהמשך אותו יום הודיע השר שלא יקדם את רותי האוסליך, הנסיבות שנקב בהן הן: עמדות שהביעה בכנסת בנושאי חקירות הסתה - שלפי בן גביר מנוגדים למדיניותו. לדבריו, נעשו כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.

המשנים ליועצת המשפטית לממשלה פנו לשר ואמרו לו כי הוא מעכב של סגן-ניצב רותי האוסליך את קידומה בשל שיקולים זרים ופוליטיים. "אתה אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה. אינך מוסמך 'להעניש' קציני משטרה על עבודתם המקצועית, בדרך של הקפאת קידומם בניגוד להמלצת הספ"כ, רק משום שהיא אינה לרוחך", נכתב.