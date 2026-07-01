שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל הלכה לעולמה בגיל 82

הרשות השופטת הודיעה היום (רביעי) על פטירתה של שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) עדנה ארבל, בגיל 82.

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ארבל מונתה לכהונה של שופטת בית המשפט העליון בשנת 2004 ולאחר כעשור פרשה לגימלאות בהגיעה לגיל 70. בין השנים 1972-1988 עבדה בפרקליטות מחוז המרכז, מתוכן בארבע השנים האחרונות שימשה פרקליטת מחוז המרכז. בשנים 1988-1996 כיהנה כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב.

בינואר 1996 מונתה לכהן כפרקליטת המדינה, שימשה כמ"מ היועץ המשפטי לממשלה בהעדרו. ישבה בראשות ועדת פרקליטות 2000 ובראשות וועדה שגיבשה קוד אתי לפרקליטים, השתתפה בדיונים ברומא, האג ושטרסבורג בנושא בית הדין הבינלאומי הפלילי.

השופטת ארבל שימשה כחברה בצוות אוספי החומר לוועדת החקירה בראשות כבוד השופט כהן, שחקרה את אירועי סברה ושתילה. כתבה את דו"ח הוועדה שמינה היועץ המשפטי לממשלה בעקבות חקירת המשטרה ב"פרשת אוטובוס קו 300", שימשה כנציגת שר המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה בוועדות שונות, לימדה במכון לקרימינולוגיה ולמשפט פלילי באוניברסיטת תל אביב ובקריה האקדמית אונו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "מיכל ואני קיבלנו בצער רב את הידיעה על פטירתה של שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל. לאורך עשרות שנים של שירות ציבורי מילאה עדנה שורת תפקידים מרכזיים במערכת המשפט הישראלית, מתוך תחושת שליחות עמוקה, אחריות ומחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק.

"במהלך דרכה הותירה השופטת ארבל חותם משמעותי על מערכת המשפט, האמינה כי מאחורי כל תיק וכל הכרעה ניצב קודם כל אדם, ופעלה מתוך מחויבות עמוקה לצדק, לכבוד האדם ולערכי השירות הציבורי. אנו שולחים חיבוק חזק לבנותיה, לבני משפחתה, לחבריה ולכל מוקיריה. יהי זכרה ברוך".