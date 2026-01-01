היועמ"שית לבג"ץ: נדרש צו על תנאי שיסביר מדוע רה"מ לא מפטר את בן גביר

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קראה היום (חמישי) לבג"ץ להוציא צו על תנאי, אשר יחייב את ראש הממשלה להסביר מדוע לא העביר מתפקידו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זאת כחלק מהעתירות לבג"ץ נגד כהונתו של השר.

במסמך תגובה לבג"ץ שאורכו 69 עמודים, כתבה היועמ"שית על התנהלותו של בן גביר כשר האחראי על המשטרה: "בשלב זה אין מנוס מן המסקנה כי לא ניתן להגן על הציבור מפני ההתנהלות השיטתית לפגיעה בעצמאות המשטרה, אשר כפי שצוין מסכנת את אופייה כגוף ממלכתי וא-פוליטי, על המשמתע מכך לעניין ההגנה על זכויות האדם ועל שלטון החוק. מצב דברים זה מביא לפגיעה ממשית בערכי יסוד דמוקרטיים".

כמו כן התייחסה היועמ"שית לאי-פעולתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסוגיה: "בהיעדר טיפול בסוגיה על ידי רה"מ עד כה, קמה הצדקה להוצאת צו על תנאי בעתירות תוך העברת נטל השכנוע אל ראש הממשלה לנמק ולשכנע מדוע לא פעל עד כה, לא יפעל לאלתר להפסקת הפגיעה בעצמאות המשטרה ובאופייה הממלכתי והא-פוליטי בדרך של העברת השר מכהונתו".

השר בן גביר הגיב להמלצתה של היועמ"שית לממשלה לבג"ץ בחשבון ה-X שלו, וכתב בפשטות: "עבריינית, לא סופר אותך!".