נתניהו לבג"ץ: אין לכם סמכות לדון בפיטורי בן גביר, דחו את הדיון במהלך המלחמה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום (שני) לבית המשפט העליון בבקשה לדחות את הדיון בעתירות העוסקות בפיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה כי אין לבית המשפט סמכות חוקית לדון בנושא, ובשל המלחמה המתנהלת כעת.

בבקשה שהוגשה לשופטי בג"ץ נכתב כי הדיון נקבע ל-24 במרץ, כאשר הממשלה נדרשת להגיש את תגובתה עד 18 במרץ. עם זאת, נתניהו טען כי בשל מצב החירום והמלחמה המתנהלת במסגרת מבצע "שאגת הארי", אין באפשרותו לקיים את הדיונים הדרושים לצורך השלמת התגובה המשפטית.

עוד צוין כי ראש הממשלה ומזכיר הממשלה עסוקים בניהול המלחמה ובקבלת החלטות ביטחוניות, ולכן זמינותם מוגבלת מאוד. לפי הבקשה, הדבר אינו מאפשר להשלים את הכנת התשובה במועד שנקבע.

נתניהו הוסיף כי מעבר לקשיים הטכניים, הוא סבור כי אין מקום לקיים דיון "תקדימי, רגיש ומעורר מחלוקת" בזמן מלחמה - במיוחד כאשר השר לביטחון לאומי אחראי על ביטחון הפנים ומשתתף בדיונים הביטחוניים המצומצמים ביותר.

בשל כך מבקשת הממשלה מבית המשפט לדחות את הדיון למועד אחר, לאחר פגרת הפסח ובהתאם למצב הביטחוני, ולאפשר לה להגיש את תגובתה שבוע לפני המועד החדש שייקבע.