מכה לבן גביר: בית המשפט המחוזי קיבל את עתירת רינת סבן שתקבל דרגת סנ"צ

בית המשפט המחוזי הורה היום (שני) לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, להעניק דרגת סגן-ניצב לשוטרת רב-פקד רינת סבן. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

בפסק הדין שניתן נקבע כי בנסיבות החריגות כשהשר מסרב לקבלת החלטה בעניינה של רב-פקד סבן, גם לאחר שהונחו לפניו תשתית מלאה - יש לראות בו כמי שהחליט שלא לקדם אותה בדרגה. בנוסף, נדחתה הטענה כי ההליך המינהלי טרם הושלם.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב במתקפה על בית המשפט: "שוב הוכח שאין שופטים בירושלים - טענת בית המשפט המחוזי כי לשר אסור לשקול את מעורבותה של סבן בחקירות לא חוקיות של לשכת ראש הממשלה היא בעצמה שיקולים זרים, ומלמדת שכל פסק הדין מושתת על שיקולים זרים. במדינה מתוקנת חוקרת שמעורבת בחקירה לא חוקית צריכה לסיים את שירותה במשטרה ולא לקבל הגנה מיצחק עמית ושלוחיו. רפורמה משפטית עכשיו".

רב-פקד סבן, עוזרת ראש אגף החקירות שהעידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד נתניהו, אמרה בדיון בעניין קידומה: "מה שנעשה לי בשנה האחרונה לא נתפס, יש פה מימוש של איום - 'דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתשלמו, יש פה מחיר אישי שאני משלמת ולחוקרים אסור לחשוש".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה לבן גביר בקיץ האחרון כי התחזק החשש להתערבות פוליטית פסולה בעניין קידומה של רב-פקד סבן " בשל עדותה בתיק ראש הממשלה, תוך הרתעת עדים ושיבוש תקינות ההליך המתנהל".

כזכור, לאחרונה פרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית כי ביקשה המשטרה בתגובה לבית המשפט, למקרה בו השר ימנע מלקיים את החלטת בית המשפט: "לקבוע כי ככל וימנע מלקיים את צו בית המשפט ישתכלל קידום המינוי מכוח החלטה שיפוטית עצמה".

היועמ"שית נגד בן גביר: "מעכב קידום קצינה נוספת, 'מפכ"ל על'"

היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה פנתה דרך המשנים שלה לשר בן גביר, וטענה במכתב כי "בשל שיקולים זרים ופוליטיים" מעוכב קידומה של קצינת החקירות הבכירה סגן-ניצב רותי האוסליך, זאת "בניגוד לעמדת המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר".

במסמך, הגורמים המשפטיים כתבו בין היתר: "אתה אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה. אינך מוסמך 'להעניש' קציני משטרה על עבודתם המקצועית, בדרך של הקפאת קידומם בניגוד להמלצת הספ"כ, רק משום שהיא אינה לרוחך". השר בן גביר השיב ליועמ"שית: "עצתך לא התקבלה. ממשיכים בכל הכוח".