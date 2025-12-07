נתניהו שוב לא יעיד במשפטו, הסיבה: "פגישה מדינית דחופה"

בית המשפט המחוזי בירושלים עדכן הבוקר (ראשון) כי הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוטל. זאת בשל בקשתו של ראש הממשלה להיעדר מהדיון בשל מה שהוגדר "דיון מדיני דחוף". הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון.

גורם מעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי בקשתו של נתניהו להיעדר מהדיון במשפטו מגיעה לאור פגישתו עם שגריר ארצות הברית, מייק וולץ, שצפוי להגיע לביקור רשמי בישראל מחר.

בשבוע שעבר נתניהו מסר עדות במסגרת תיק 4,000 שעוסק בפרשת בזק-וואלה. בחקירה הנגדית של הפרקליטות, נתניהו אמר כי ראה "הזדמנות להפוך את אתר וואלה לסוג של ערוץ 14".

ביטול הדיון במשפטו של ראש הממשלה מגיעה על רקע בקשתו לחנינה מנשיא המדינה בשבוע שעבר, בה לא הודה בהאשמות המיוחסות לו. בבקשתו ציין נתניהו כי משפטו גורם למחלוקת עזה בציבור, וכי "סיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו".