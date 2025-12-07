נתניהו שוב לא יעיד במשפטו, הסיבה: "פגישה מדינית דחופה"

הסיבה לבקשת נתניהו: פגישה עם שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, שצפוי להגיע מחר לביקור בישראל • בעקבות אישור בקשתו של נתניהו, הדיון בבית המשפט המחוזי בוטל • הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון

גיא עזריאל אבישי גרינצייג ■ גיא עזריאל אבישי גרינצייג
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
בנימין נתניהו ביום עדות בבית המשפט, ארכיון
בנימין נתניהו ביום עדות בבית המשפט, ארכיוןחיים גולדברג / פלאש 90

בית המשפט המחוזי בירושלים עדכן הבוקר (ראשון) כי הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוטל. זאת בשל בקשתו של ראש הממשלה להיעדר מהדיון בשל מה שהוגדר "דיון מדיני דחוף". הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון.

גורם מעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS כי בקשתו של נתניהו להיעדר מהדיון במשפטו מגיעה לאור פגישתו עם שגריר ארצות הברית, מייק וולץ, שצפוי להגיע לביקור רשמי בישראל מחר.

בשבוע שעבר נתניהו מסר עדות במסגרת תיק 4,000 שעוסק בפרשת בזק-וואלה. בחקירה הנגדית של הפרקליטות, נתניהו אמר כי ראה "הזדמנות להפוך את אתר וואלה לסוג של ערוץ 14".

Video poster
כמעט תיקו סטטיסטי: בשאלת ביטול משפט נתניהו - ביחס לשמאל מדובר בנתונים אוטופיים

ביטול הדיון במשפטו של ראש הממשלה מגיעה על רקע בקשתו לחנינה מנשיא המדינה בשבוע שעבר, בה לא הודה בהאשמות המיוחסות לו. בבקשתו ציין נתניהו כי משפטו גורם למחלוקת עזה בציבור, וכי "סיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות