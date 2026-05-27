היועצת המשפטית לממשלה פנתה היום (רביעי) לרשות התחרות בבקשה שתיקח על עצמה את חקירת טענות נציב שב״ס קובי יעקובי כי דובר המשטרה ליאור אבודרהם, שמשמש כעד תביעה מרכזי נגדו ניהל רומן עם חוקרת במח״ש שחקרה את התיק שלו.

במקביל, מבקשת היועמ״שית מרשות התחרות לחקור את טענת הדובר אבודרהם והחוקרת כי מדובר בעלילה שקרית, הטרדה, שיבוש וניסיון סחיטה.

יצוין כי רשות התחרות סירבה להתייחס. היועמ״שית סירבה גם היא להתייחס והגיבה: "לא נתייחס לחקירה מתנהלת".

כזכור, נציב שב"ס קובי יעקובי טען בשימוע ובמכתב ששלח לאחר מכן, כי עד תביעה מרכזי שהעיד נגדו ניהל קשר אינטימי עם חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) - כך פרסם לראשונה פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. יעקובי דרש מהיועצת המשפטית לממשלה להורות על חקירת השניים, ולבחון מחדש את התיק נגדו לאור מידע דרמטי זה.

עד התביעה הכחיש בתוקף את הטענות, וטען בפני i24NEWS: "לא היה ולא נברא, חד משמעית". מהיועצת המשפטית לממשלה נמסר בזמן פרסום הידיעה: "מדובר בטענה שהועלתה ע"י בא כוחו של יעקובי, וככל טענה אחרת היא תיבחן יחד עם יתר טענותיו, כמקובל".

על פי המידע שהגיע לידי i24NEWS, הנושא הועלה לפני למעלה מחודש, ולא נבדק כלל עד שנודע ליועצת המשפטית לממשלה שבכוונתנו לפרסם את העניין היום.