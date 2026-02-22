במשך שלושה חודשים, מנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים, עו"ד תימור גולדנברג חדד, ממתינה לקבל את עמדת היועמ"שית לממשלה על בקשת החנינה של נתניהו.

היועמ"שית לא ביקשה את עמדת הפרקליטות ואת עמדת הצוות שמנהל את התיק, לא הכריעה בשאלת ניגוד העניינים של שר המשפטים, ולמעשה עסקה רק בשאלות החוקתיות: האם בקשת נתניהו בכלל יכולה להיחשב בקשת חנינה, והאם ניתן לבקש חנינה בשלב זה תוך כדי ניהול המשפט. גם בכך היא טרם הכריעה והעבירה את עמדתה.

היועמ"שית מורחת את הזמן כבר שלושה חודשים, ואפילו למנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים לימור גולדנברג חדד מתחיל להימאס. אם היועמ"שית לא תעביר את עמדתה בשבועות הקרובים, היא תדלג עליה ותעביר את חוות דעת מחלקת חנינות בלעדיה.

מנהלת מחלקת חנינות לא מסרה תגובה.