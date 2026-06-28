דקה אחר דקה: מה בדיוק קרה בפגישה הלילית בחניון בין פלדשטיין לברוורמן? | אבישי גרינצייג

פרשת "הפגישה הלילית", שבה נאשם בכפוף לשימוע ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, הגיעה לנקודת פיצוח עם ראיות נסיבתיות שיהיה קשה מאוד להפריך. מלכתחילה, כל גורמי החקירה והתביעה היו משוכנעים שהסיכויים להגיע לכתב אישום בפרשה זו קלושים, אלא שלאחר ניסוי ותהייה וכיוון חקירתי שגוי - הגיע הפיצוח. פרשננו אבישי גרינצייג חשף הערב (ראשון) לראשונה, דקה אחר דקה, את ציר הזמן המלא של אותו לילה, את שיחות הטלפון הבהולות של יועצי נתניהו ואת איכוני המכשירים שנועלים את החשודים.

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הכול התחיל ב-25 בספטמבר 2024, כאשר ראש מערך ביטחון המידע באמ"ן (מחב"ם), אל"ם ג', קיבל עדכון מהשב"כ על תזה חקירתית המקשרת בין חיילי מילואים במערך לבין אלי פלדשטיין, אזרח שפעל בשירות לשכת ראש הממשלה. השב"כ ביקש לעצור את הבדיקות הפנימיות של צה"ל מחשש לזיהום החקירה.

חולף שבוע, וב-2 באוקטובר פונה השב"כ ללשכת ראש הממשלה דרך המזכירות הצבאית, ומבקש לנקוט אמצעים סיכוליים רגישים לצורך פענוח סופי של הפרשה, מהלך המחייב את חתימתו של ראש הממשלה. אף על פי שנתניהו נחשב בעניינים אלו ל"חותמת גומי", החתימה התעכבה בלשכה. על פי החשד, ברגע שראש הסגל ברוורמן קיבל לידיו את השמות המעורבים, הוא התקשר לפלדשטיין בשעות אחר הצהריים של ערב ראש השנה ודרש ממנו להגיע אליו מיד, ללא הסבר. פלדשטיין סירב מאחר שכבר היה אצל הוריו בבני ברק, בדרכו לבית הכנסת.

ציר הזמן הדרמטי במוצאי שבת: דקה אחר דקה

במהלך החג והסופ"ש הצמוד אליו, לחצו בשב"כ על ברוורמן להחזיר את המסמכים חתומים. הלחץ הזה הוליד שרשרת שיחות ליליות חריגות ואיכונים מדויקים במוצאי השבת, 5 באוקטובר.

23:37 – ברוורמן מתקשר לפלדשטיין ומבקש ממנו להגיע בדחיפות לקריה. השיחה נמשכת 45 שניות. ברוורמן מאוכן בקריה, פלדשטיין בפתח תקווה.

23:40 – פלדשטיין, שלא מבין מה רוצים ממנו, מנסה להשיג את יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך ושולח לו הודעה: "אני צריך אותך, אישי".

23:48 – פלדשטיין שולח הודעה נוספת לאוריך: "מבקש שתחזור אליי. צריך אותך למשהו אישי". אוריך, שישן באותה עת, לא עונה להודעות ולשיחות.

00:09 – פלדשטיין מתקשר למנכ"ל הליכוד, דוד שרן. השיחה נמשכת דקה ו-21 שניות, בניסיון להבין מדוע ברוורמן מחפש אותו.

00:59 – ברוורמן מתקשר פעם שנייה לפלדשטיין. שיחה קצרה של 18 שניות בלבד.

01:09 – רכבו של פלדשטיין מאוכן ביציאה מפתח תקווה לכיוון תל אביב.

01:15 – פלדשטיין מתקשר לתא"ל במיל' עופר וינטר, לשעבר המזכיר הצבאי של שר הביטחון ומקורב אליו. השיחה נמשכת 43 שניות. וינטר מסר בתגובה: "הבנתי ממנו בדיעבד שזה אולי משהו שקשור לתפקיד שלי, והוא בדרך לצחי".

01:24 – פלדשטיין מתקשר לעומר מנצור, דובר ראש הממשלה, לשיחה בת 41 שניות.

01:26 – מנצור מתקשר בחזרה לפלדשטיין כשהוא מאוכן כבר בקריה (שיחה בת 11 שניות). באותה דקה, רכבו של פלדשטיין מאוכן ברחוב קפלן בתל אביב.

01:28 – רכבו של פלדשטיין מאוכן בכניסה לקריה מרחוב שאול המלך, ונכנס לחניון התת-קרקעי. במשך 14 דקות נעלמת קליטת הלוויינים (GPS).

01:42 – פגישת הבזק מסתיימת. הרכב של פלדשטיין מאוכן שוב בתנועה ברחוב שאול המלך, מחוץ לקריה. באותו הלילה, המסמכים המבוקשים מוחזרים לשב"כ כשהם חתומים על ידי ראש הממשלה.

"לא זוכר", "אלו השעות שאני חי בהן" - גרסאות הנחקרים

כאשר פרצה הפרשה, ברוורמן הכחיש הכול בתוקף, טען שפלדשטיין בודה סיפורים, ובחקירתו אמר שגם אם הייתה פגישה, בוודאות לא דיברו על החקירה והוא לא דרש מפלדשטיין להשאיר את הטלפונים הניידים ברכב, כפי שנטען. כשנשאל ברוורמן על השעה החריגה והמשונה שבה זימן אזרח לקריה, השיב: "כולם מדברים איתי בשעות האלו. אלו השעות שאני חי בהן".

במהלך העימות בין פלדשטיין לדובר ראש הממשלה עומר מנצור, הטיח פלדשטיין במנצור את דבר הפגישה הלילית. מנצור השיב: "לא זוכר שהיה דבר כזה". פלדשטיין הקשה: "לא זוכר או לא היה?", ומנצור חזר על התשובה: "לא זוכר".

מבחינת החוקרים והפרקליטות, הראיות הנסיבתיות האלו סוגרות על ברוורמן. העובדה שהפנייה הראשונה נעשתה בדיוק כשהמסמכים הגיעו ללשכה, והפנייה השנייה באישון ליל נעשתה בדיוק לפני שהם הוחזרו חתומים לשב"כ, יוצרת קשר סיבתי מובהק שמותיר ריח חריף של שיבוש חקירה. עם זאת, בתיק אין "אקדח מעשן", כלומר, הקלטה ישירה שבה ברוורמן נשמע מנחה לשבש את ההליכים. ברוורמן צפוי לנסות ולנגח בשימוע את אמינותו של פלדשטיין, שגם בעיני המשטרה אינה במיטבה.

עורכי דינו של צחי ברוורמן מסרו בתגובה: "אין כל יסוד לפרסום הזה. הנתונים שבו מחברים מין בשאינו מינו. הפרסום גם אינו הוגן בשימת לב שהוא מתבקש להתבסס על חלקי דברים של מדליפים בעלי עניין מבלי שניתן למר צחי ברוורמן את יומו בשימוע, וכשידיו בשלב זה קשורות".