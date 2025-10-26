היועמ"שית נגד ההצעה לעיכוב משפט נתניהו: "מילוט מהדין"

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, תקפה בחריפות היום (ראשון) את הצעת החוק לעיכוב ההליכים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהירה בחוות הדעת שפרסמה כי היא אין לקדמה בכנסת.

"הצעת החוק מאפשרת דריסת רגל של שיקולים פוליטיים בהליך הפלילי. זוהי הצעה פרסונלית שמטרתה למלט את ראש הממשלה מאימת הדין", ציינה בהרב-מיארה, "היא פוגעת ביסודות המשטר הדמוקרטי, בטוהר ההליך הפלילי, בעיקרון השוויון בפני החוק, היא אינה חוקתית ואין לקדמה. ההצעה מצטרפת לשורה של הצעות חוק מהעת האחרונה המבקשות לפגוע בעצמאות מערכת אכיפת החוק".

כזכור, בשבוע שעבר הודיע שר המשפטים יריב לוין כי יקדם את החוק לצמצום בכמות הדיונים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "המשפט הזה מעולם לא היה צריך להתחיל, קיומו מנוגד לצדק ולטובת המדינה", טען.

"במקום להמשיך ולנהל את המאבק הקשה להשבת כלל החטופים החללים, לפירוק החמאס מנשקו ולהרחבת מעגל השלום, נאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייצב בבית המשפט ולהשיב לשאלות הזויות על בובות וסיגרים", אמר לוין.

"הודעתי לפני מספר שבועות כי אני תומך בקידומה המהיר של הצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר, שנועדה להבטיח כי יתאפשר לראש הממשלה להקדיש את הזמן הדרוש לניהול ענייני המדינה בעת הזו", הוסיף, "בכוונתי להעבירה בוועדת השרים לחקיקה מיד עם הנחתה על שולחנה".