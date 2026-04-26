יומיים לדד ליין: היועמ"שית מסרבת להשיב האם תגן על מינוי גופמן לראש המוסד

יומיים לפני מועד הגשת התגובה לבג"ץ: היועמ"שית מסרבת להשיב האם תגן על מינוי רומן גופמן לראש המוסד - כך חשף הערב (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס ביקש מגלי בהרב-מיארה שתגן על העמדה של ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את האלוף גופמן. היא מלכתחילה אמרה ליו"ר הוועדה אשר גרוניס (לדבריו) שהמינוי לכל הפחות מעורר קשיים משפטיים.

כאמור, פוקס ביקש ממנה תשובה האם היא תגן על המינוי על פי עמדת הרוב של ועדת גרוניס (בניגוד לעמדת גרוניס עצמו). היועצת סירבה להשיב, למרות שהמועד האחרון להשיב לעתירה הוא מחרתיים.

במקביל, ראש הממשלה הסיר את החיסיון על המסמכים המסווגים בעניין אורי אלמקייס, הנער מפרשת ההפעלה בה מעורב לכאורה גופמן, כדי שכל חברי הוועדה יוכלו לעיין בהם (מלכתחילה עיינו בהם רק היו"ר גרוניס ומ"מ הנציב הרשקוביץ). לאחר שעיינו בחומרים - המצב נשאר כשהיה.

גרוניס טוען שיש פגם בטוהר המידות, ושלושת חברי הוועדה האחרים טוענים שאין שום פגם, וכי אין שום הבדל בין המידע שהוצג בחומר הגלוי לבין מה שהוצג לאחר מכן בחומר הסודי.