פרסום ראשון: לראשונה, ישראל תגרש מבקש מקלט מאריתריאה

ישראל תגרש לראשונה מבקש מקלט שתומך במשטר באריתריאה, כך דיווח הערב (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. טודרוס הבכטמיכאל, זומן לשימוע לאחר שתועד באירוע של שגרירות האריתראית ואף משתייך לארגון תומך במשטר ומעביר לו כספים.

בעקבות כך, נערך לו שימוע אצל ממלא מקום מנהל רשות האוכלוסין שלא השתכנע מטענותיו. גם שר המשפטים יריב לוין, המכהן גם כממלא מקום שר הפנים, קבע שטענות הבטכמיאל תמוהות ביותר והורה על ביטול מעמדו בישראל לקראת גירושו חזרה לאריתריאה.

נזכיר כי לפני כשנתיים אירעו פרעות בדרום תל אביב בין תומכי משטר למתנגדי המשטר באריתריאה, בעקבות קיום פסטיבל של שגרירות אריתריאה. במהלך המהומות נפצעו מעל 170 איש, בהם כחמישים שוטרים שפעלו לשמור על הסדר ולהפריד בין הניצים.