בג"ץ בצו על תנאי לשר לוין: נמק מדוע אתה לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים

בג"ץ הוציא היום (ראשון) צו על תנאי לשר המשפטים יריב לוין בעניין אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים על ידו וקורא לו לנמק מדוע הוא לא מכנס את הוועדה.

בתחילת החודש היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה את תגובתה לעתירה בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים. בתגובה יצאה נגד שר המשפטים יריב לוין, ואמרה כי מניעת כינוס הוועדה על ידו למעלה משנה פוגעת בציבור.

לשון ההודעה: "שר המשפטים פועל בניגוד לחוק ופוגע בציבור, כאשר הוא מונע בחירת שופטים לבתי המשפט השלום והמחוזי למעלה משנה, למרות העומס החריג על מערכת המשפט בישראל".

i24NEWS

כמו כן נכתב בהודעת היועמ"שית: "על פי נתוני הנהלת בתי המשפט ומכתבים של שבעה נשיאי בתי משפט, הנפגעים הישירים משיתוק הוועדה לבחירת שופטים ומהמחסור המאסיבי בשופטים הם ציבור המתדיינים, שכן השיתוק מוביל לעיכוב כבד בקביעת דיונים, לדחיית הליכים, להאטה ניכרת במתן החלטות, ולהצטברות של אלפי תיקים "הממתינים על המדף".

שר המשפטים לוין השיב ליועצת המשפטית לממשלה ואמר כי "טענותיה של עו"ד בהרב-מיארה שקריות. מזה תקופה ארוכה אני פועל על מנת להביא להסכמות שיאפשרו מינוי שופטים, כפי שנעשה בהצלחה מאז תחילת הכהונה. זאת, באופן שלא ייעשו מינויים במחטף, אלא בהסכמות רחבות".

עוד הוסיף לוין: במקום להתעלות לגודל השעה, בוחרים חלק מחברי הוועדה לסרב לכל פשרה, ומטילים וטו על מינויים ראויים דוגמת ד"ר בקשי וד"ר ביטון, הן לבית המשפט העליון והן לערכאות אחרות. אמשיך לעמוד על כך שמינויים ייעשו באופן מגוון וללא פסילת מועמדים ראויים בגלל הרקע השונה ממנו הם מגיעים".

כזכור, שר המשפטים יריב לוין מסרב לכנס את הוועדה למינוי שופטים בשל אי-הכרתו בנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, לאחר מונה בשיטת הסניוריטי.