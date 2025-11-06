"שימוש פסול בסמכות והתערבות פוליטית": היועמ"שית נגד השר לוין ומינוי השופט קולה

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, אמרה הלילה (חמישי) כי הודעתו של שר המשפטים יריב לוין על מינויו של הנציב אשר קולה כמלווה חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן היא "בגדר התערבות פוליטית פסולה בהליכים פליליים".

בהרב-מיארה, ציינה בהודעתה לשר לוין כי היא הפסיקה לעסוק בענייני חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר - מרגע קבלת חוות הדעת שנכתבה במשרד המשפטים, לפיה היא נגועה בניגוד עניינים. עם זאת, טענה כי עריכת החוו"ד "ללא הבירור הנדרש, הובילה לכך שהנחות מרכזיות שעליהן היא מבוססת - ללא נכונות", אך ציינה כי לא תידרש עוד מעורבותה בתיק זה.

שר המשפטים לוין השיב ליועצת המשפטית לממשלה: "קיבלתי את מכתבך שבנדון, והנני דוחה על הסף את כל האמור בו".

במכתבה, ציינה בהרב-מיארה כי על נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, ישנו איסור לעסוק בצורה ישירה או עקיפה בכל עיסוק אחר. "ייחודו של תפקיד זה הוסדר על ידי המחוקק באופן מפורש, תוך קביעת ייחוד עיסוק שנועד להבטיח את עצמאותו ומקצועיותו", נכתב.