אחרי 12 שעות חקירה: צחי ברוורמן שוחרר בתנאים מגבילים

לאחר יותר מ-12 שעות של חקירה, ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, סיים הערב (ראשון) את חקירתו במשטרה ושוחרר לביתו בתנאים מגבילים.

במסגרת התנאים שנקבעו לו, נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 30 יום, הוא הורחק מלשכת ראש הממשלה ל-15 יום, ונאסר עליו לצאת מהארץ למשך 30 יום.

בנוסף, גם דובר ראש הממשלה, עומר מנצור, חשוד בשיבוש והורחק מלשכת ראש הממשלה לתקופה של 15 ימים. יצוין כי מנצור, שהלמעשה הגיע לתת עדות, הפך לנחקר באזהרה במהלך החקירה היום.

ברוורמן נחקר באזהרה בחשד לשיבוש הליכי חקירה, בעקבות טענות שנשמעו נגדו. פרקליטו, עורך הדין ז’ק חן, מסר כי מרשו דוחה את הטענות מכל וכל. לדבריו, מדובר ב"גרסה מומצאת של נאשם, שנכבשה במשך שנה ונמסרה רק בראיון טלוויזיוני". עוד ציין כי שחרורו של ברוורמן בתנאים מגבילים נעשה בהסכמה, וכי הוא משוכנע שבסיומה של החקירה יודיעו הגורמים המוסמכים שאין כל אמת בטענות שהועלו נגדו.

ברוורמן, ביקר בשבוע האחרון בלונדון, כהכנה לקראת מעבר לעיר, בשל מינויו לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

למרות שמינויו של ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה אושר, ראש הממשלה עדיין לא מתכוון לשחרר אותו להתחיל את התפקיד, הסיבה לכך - נתניהו טרם החליט מי יחליף את ברוורמן בתפקיד ראש הסגל שלו. גורם בסביבת ראש הממשלה אמר ל-i24NEWS כי החקירה המתנהלת כרגע נגד ברוורמן מאפשרת לנתניהו למשוך עוד זמן.