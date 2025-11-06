קולה קיבל מצדו את ליווי חקירת הפצ"רית - כדי למנוע שיבוש

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, החליט לקבל את האחראיות על ליווי חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי - כך דיווחנו הערב (חמישי) במהדורה המרכזית. המשנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן, צפוי להיקרא למסור עדות פתוחה. נציין כי הוא ליווה את חקירת ההדלפה.

מעורבתו של המשנה לפרקליט המדינה אלטמן יוצרת בעיה בהעברת התיק לפרקליט המדינה אייסמן. מצד אחד, הרמה הממונה שלו, בהרב-מיארה, נמצאת בניגוד עניינים, ומצד שני - הפקיד שלו אלטמן צפוי להיקרא לתת עדות.

מוקדם יותר היום, הודיע השופט בדימוס קולה כי קיבל על עצמו את תיק חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן. נציב תלונות הציבור על שופטים ציין כי הוא עדכן את כל הגורמים הנוגעים בדבר, ושייפעל "בכפוף לכל דין".

מי שהתייחס בנוסף על הפרשה, הוא מפכ"ל המשטרה דני לוי, שהנחה מוקדם יותר היום את ראש אגף החקירות במשטרה כי עד להכרעת בג"ץ בסוגיית חקירת הפרקליטה הצבאית היוצאת - יש לעדכן בעניינים הנוגעים בכך אותו בלבד, ולא את נציב התלונות אשר קולה, המונה על ידי שר המשפטים לוין לליווי התיק, ולא לפרקליט המדינה.