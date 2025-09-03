ביהמ"ש שחרר את הרב אברג'ל למעצר בית

מומלצים -

שופט בית משפט השלום בבאר שבע, צבי פורר, שיחרר היום (רביעי), את הרב חיים יוסף דוד אברג'ל החשוד בעבירות מין למעצר בית ביישוב בית זכאי עד יום שלישי, זאת למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-5 ימים. יחד עם זאת ציין כי יתיר לו לצאת להילולה שמתקיימת ביום ראשון בשדות נגב.

בדיון בבית משפט השלום בבאר שבע אמר נציג יחידת ההונאה דרום כי "ברצוני לומר שמאז החקירה החשד התעצם. היחידה החוקרת פועלת בצורה אינטנסיבית ומאומצת. נגבו עדויות רבות. החשוד נחקר כל ימי החקירה. 3 פעמים. נחקרו גם חשודים נוספים. בוצעו עימותים רבים בין החשוד לחלק מהמעורבים. וכן מעורבים נוספים. אך עדיין החקירה לא הסתיימה".

מהדיון עלה כי המשטרה הזמינה את הרב לחקירה פעמיים בחודשים האחרונים וביטלה את הזימון. סניגורו של הרב עו"ד אפרים דמרי אמר כי בזמן הזה לא נעשו פעולות לשיבוש חקירה. נציג המשטרה אמר כי "לגבי השיבוש, אנחנו למדים מהתנהגות החשוד וסביבתו, שעפי החשד השפיעו על מעורבים וביצעו פעולות להדחה בחקירה".

עו"ד דמרי אמר כי "ראוי ואף חייב שנקודת המוצא של ביהמ"ש יהיה שהמעצר, ועל אחת כמה וכמה המשך המעצר, הוא החריג. הכלל הוא השחרור". הרב ביקש מבית המשפט לשחררו למעצר בית בישיבה. סניגורו ביקש שימי המעצר יהיו מצומצמים, שכן ביום ראשון מתקיימת הילולה בשדות נגב.

המשטרה ביקשה כי הרב יורחק מנתיבות משך 10 ימים, ומאזור הדרום לתקופה של 30 ימים. במסגרת ההחלטה ביקשה המשטרה לאסור עליו להיפגש ביחידות עם נשים. "מטרת הבקשה היא למנוע חשד לעבירות עתידיות. אם זה שיעורי נשים בפומבי אין מניעה".

השופט ציין כי מדובר בחשדות חמורים שיש להם בסיס משמעותי, אך מדובר עדיין בחשד. "היו פעולות חקירה רבות שניתן היה לשבשן. בעקבות זאת הוריתי על מעצרו של החשוד עד היום. מאז מעצרו היחידה החוקרת פעלה באינטנסיביות, ויש לומר כי הפכה כמעט כל אבן אפשרית מהלך ימי המעצר, כדי להגיע למצב בו החשש לשיבוש הליכי החקירה הצטמצם באופן משמעותי. אך החשד קיים וגם עילות המעצר. החשד עדיין מבוסס וקיימות עילות מעצר אך ניתן לאיינן בחלופה המוצעת".