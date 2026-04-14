הנער מ"פרשת ההפעלה" בה היה מעורב לכאורה ראש המוסד המיועד גופמן, עתר נגד מינויו לבג"ץ

אורי אלמקייס, שהיה "הנער מפרשת ההפעלה", בה היה מעורב לכאורה ראש המוסד המיועד רומן גופמן, עתר הבוקר (שלישי) לבג"ץ יחד עם התנועה לטוהר המידות נגד מינויו.

אלמקייס, עתר נגד ראש הממשלה ו"וועדת גרוניס", בעניין אישור מינויו, בשל חלקו לכאורה בפרשת הפעלתו. בין היתר, היא מגוללת פגמים אפשריים שנפלו בטוהר מידותיו, לרבות אי-אמירת אמת בתחקיר צה"ל על בדיקת הפרשה. "העותרים עמדו על העדר תשתית עובדתית מספקת להחלטת הוועדה - נגד דעתו החולקת של היו"ר גרוניס, על כך שסירבה לשמוע את עדותו", נמסר בנוסף.

בעתירה נטען כי בהחלטת הוועדה נתגלו סתירות עובדתיות מהותיות בין העובדות המוצגות בעמדת חברי הוועדה שאישרו את המינוי, לבין חוות דעת המיעוט של הנשיא בדימ' גרוניס. עוד צוין כי החלטת הוועדה התקבלה כשנאסר על שניים מחבריה (איינהורן וטרי) לעיין במסמכים סודיים שהוצגו ליו"ר גרוניס ולפרופ' הרשקוביץ בלבד, מטעמי סיווג בטחוני. בהקשר זה טענו העותרים כי משנמנע ממחצית מחברי הוועדה להיחשף לחומר הסודי, אין לתת משקל לעמדתם.

"נוכח הפגמים הקשים שנפלו בהחלטת הרוב, וחוסר הסבירות הקיצוני בו נגועה ההחלטה לאשר את המינוי, בניגוד לקביעותיו של יו"ר הוועדה בדבר טוהר מידותיו של המועמד ונוכח טעמי התנגדותו של ראש המוסד דדי ברנע למינויו של גופמן, מבקשים העותרים מבית המשפט להורות על ביטול המינוי וביטול החלטתה של הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים", נמסר.