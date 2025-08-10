השופט סולברג הוציא צו ביניים המונע את הדחת היועמ"שית

מומלצים -

בית המשפט העליון פרסם הערב (ראשון) צו ביניים נגד הדחת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, כתב בהחלטה כי "החלטת הממשלה על פיטורי היועמ"שית לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת".

סולברג נימק והוסיף: "בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

כמו כן, סולברג התייחס בהחלטת צו הביניים שהוציא לממשלה למכתבו של שר התקשורת שלמה קרעי לעובדי משרדו, שבו הורה להתעלם מהייעוץ המשפטי, וכתב: "יש להצר על האמור במכתב. כידוע, הכל חייבים בכיבוד החלטות ופסקי דין של בית המשפט. התנהלות שר התקשורת בענייננו - חמורה. בניגוד לאמור במכתב, היועמ"שית איננה 'היועצת המשפטית לממשלה לשעבר' - תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי עומד בעינו".

שר התקשורת שלמה קרעי בתגובה: "כבוד השופט סולברג טועה טעות גדולה. התנהלות היועמ"שית לשעבר נגד הממשלה והתנהלות בית המשפט העליון בניגוד גמור לחוק היא החמורה כאן. הכל חייבים בכיבוד החוק ומרות הדין, גם שופטי בג״צ וגם היועמ"שית לשעבר.

החוק קובע במפורש כי לממשלה הסמכות הבלעדית למינוי והדחת היועץ המשפטי וכך הממשלה פעלה. הוראתו של השופט כי החלטת הממשלה אינה תקפה עד לביקורת שיפוטית חורגת מן הדין וסותרת את לשון החוק במפורש. אסור לאפשר את המשך המציאות האבסורדית בה הייעוץ המשפטי לממשלה פועל בניגוד גמור לתפקידו ומסכל כל צעד והחלטה של הממשלה לה תפקידו לייעץ. הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם - זו זכותנו וסמכותנו החוקית".

כזכור, בית המשפט העליון קבע ביום חמישי שעבר מועד לדיון בעתירות נגד פיטורי היועמ"שית גלי בהרב מיארה ב-3 בספטמבר זאת לאחר שבשבוע שעבר אישרה הממשלה פה אחד את פיטוריה.

יצוין כי הדיון בבג"ץ יתקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים. כאמור את הדיון ינהלו תשעה שופטים: הנשא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ וחאלד כבוב.