היועמ"שית מבהירה: "טרם בחנתי את בקשת החנינה של נתניהו"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (ראשון) כי היא עדיין לא בחנה את בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים. עוד הוסיפה כי כל פרסום אחר בעניין - שגוי.

כזכור, הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, חשף כי ראש הממשלה הגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בבקשה כתב נתניהו לנשיא הרצוג כי "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים".

בבית הנשיא ציינו: "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לבקשה ביום שישי ואמר שהוא "מאמין שרה"מ נתניהו יקבל חנינה". ויום לפני כן אמר כי "הנשיא יצחק הרצוג צריך להתבייש על כך שלא נתן חנינה לנתניהו".

בעקבות האמירה החריגה, בבית הנשיא דרשו הבהרות מראש הממשלה - האם הוא עומד מאחורי הלחץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא החנינה.

בבית הנשיא השיבו אז לדברים: "למען הסדר הטוב, כפי שהובהר שוב ושוב, בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ורק לאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".