ביום ראשון הקרוב (14.12.25) צפוי בית המשפט המחוזי בבאר שבע למסור את הכרעת הדין באחת מפרשות הפשע החמורות שידעה ישראל – משפטם של ניבי זגורי, משה רובין, עמיר בן שימול ואריק איטל.

הכרעת הדין תינתן לאחר למעלה משבע שנות הליכים משפטיים, ויחתום פרשה שהוגדרה על ידי הפרקליטות כ"מסע נקמה אכזרי ומתוכנן שנועד לפגוע בליבו של שלטון החוק".

במרכז הפרשה עומד ניבי זגורי, המואשם כי הוביל "קמפיין אלים ומקפיא דם" שמטרתו הייתה "לסתום פיות, להרתיע עדים ולהשליט פחד על כל מי שעלול להתקרב למערכת אכיפת החוק".

על פי כתב האישום, זגורי, יחד עם הנאשמים האחרים, אחראי לרציחתם של שלושה בני אדם, שחטאם היחיד היה שיתוף פעולה עם רשויות האכיפה.

מסע הרציחות: נקמה בעדי מדינה

מסע הנקמה החל, על פי האישום, במרץ 2016, עם רציחתה של דבורה קורקוס ז"ל בבאר שבע. קורקוס נרצחה בקור רוח "לנגד עיני ילדיה", לאחר שתמכה בבעלה, עד מדינה לשעבר נגד זגורי. זמן קצר לאחר מכן, במאי 2016, נמלט זגורי לחו"ל, ומשם המשיך, על פי האישום, להוביל את מסע החיסולים.

שני מקרי רצח נוספים יוחסו לנאשמים: רצח אלישע סבח ז"ל, שנרצח בשל עדות שמסר נגד אדם איטל (אחיו של הנאשם אריק איטל); ורצח טל קורקוס ז"ל, עד המדינה לשעבר נגד זגורי, שנרצח ביוני 2017 באמצעות מטען חבלה רב-עוצמה שהוצמד לרכבו.

רצח טל קורקוס היה האירוע שהוביל לפריצת הדרך בחקירה, לאחר שבעקבותיו גויס עד מדינה שהביא לפענוח שני מקרי הרצח הקודמים.

במהלך המשפט, שלושה נאשמים נוספים בפרשה – מיכאל מור, שמעון שרביט ואליושה בן שלום – הודו בחלקם ברצח טל קורקוס במסגרת הסדרי טיעון, ונגזרו עליהם עונשי מאסר. את התיק מטעם פרקליטות מחוז דרום מנהלים עורכי הדין סיגל דהן הירש, רחל אלמקייס, מירית נוימן ומוחמד סולימאן.