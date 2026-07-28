בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דן הבוקר (שלישי) בחוק להקפאת מעצרי עריקים. במהלך הדיון, שייערך בהרכב מורחב של תשעה שופטים - בראשות המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, יוצגו חמש עתירות נגד החוק - בהן שתיים שהוגשו על ידי חברי הכנסת יאיר לפיד ואביגדור ליברמן.

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כאמור, בתחילת הדיון אמר נציג הכנסת כי "הליך החקיקה לא עמד בהוראות תקנון הכנסת, הוא לא היה הליך החקיקה הנדרש. הליך החקיקה לא עמד בסטנדרט הגבוה. החוק לא תואם את תקנון הכנסת, המסקנה ברורה".

השופט עופר גרוסקופף שאל בתגובה: "אז צריך לבטל את החוק?", ונציג הכנסת השיב: "כנראה שאין ברירה אלא לבטל את החוק".

נציג היועצת המשפטית לממשלה הוסיף: "זה לא מוסרי לעשות דבר כזה בזמן מלחמה".

בניגוד לפעמים קודמות בהן נרשמו חילוקי דעות בין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לבין הממשלה - דבר שהוביל את השרים לבקש ייצוג נפרד, הפעם כאמור לא הוצגה בקשה כזו מטעמם.

למעשה, גם הייעוץ המשפטי לממשלה וגם הייעוץ המשפטי לכנסת מודים כי נפל פגם בהליך החקיקה, ובשל העובדה שהממשלה אינה מיוצגת בדיון, השופטים צפויים לבטל את החוק.