רמז ל"קטאר-גייט"? ההודאה של נתניהו במשפטו

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נמשך היום (רביעי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר התובעת יהודית תירוש הציגה בפניו את העובדות המפורטות בכתב האישום בפרשת בזק-וואלה. עם זאת, במהלך הדיון רה"מ אמר: "אני לא מאשר שדובר שלי יעבוד עם מישהו אחר, אם זה קורה זה לא תקין". זאת, ברקע חקירת פרשת "קטאר-גייט", העוסקת בדיוק בסוגיה זו.

הדיון היום נערך אחרי שאתמול המשפט הסתיים שלוש שעות מוקדם מהמתוכנן ויום קודם לכן הוא הסתיים שעתיים מוקדם מהצפוי בשל דיון 40 החתימות בכנסת.

התובעת תירוש: "לאחר הכתבה של גידי וייץ מתחילה בדיקת ניגוד עניינים. שלמה פילבר מספר שבתקופה הזו הוא היה אצלך בבלפור, ראה את הגברת נתניהו עוברת, עצרת אותה ושאלת אותה אם היא מתכתבת ומדברת עם גברת אלוביץ'. אמרה כן, אבל פחות. ביקשת להפסיק, שאלת אם יש סמסים. היא אמרה שמחקה, ואמרת אל תדברי איתה יותר. זוכר?"‏

נתניהו: "לא, ולדעתי לא היה קיים, המצאה. יש לי קצת ידיעה טכנולוגית, האמירה חסרת ערך, לא יכול למחוק שום דבר. כמובן יש יוצאים מהכלל".

תירוש שואלת: "לא אמרת בחקירה על ברזלים".

נתניהו: "אומר בציניות, לא אומר שלא ידעתי".

תירוש: "יכול להיות שאת התובנה על ברזלים למדת בהכנה? זה מה שמדברים חפץ ואלוביץ', על ברזלים, שאי-אפשר למחוק תכתובות. פעם ראשונה שאתה אומר את זה, אפילו לא בחקירה הראשית".

נתניהו משיב: "את הדברים האלה אני יודע מתוך זה שאני ראש ממשלת ישראל קרוב ל-20 שנה. אני יודע עוד כמה דברים בנושאים הטכנולוגיים, לא הייתי צריך ללמוד מתוך התיק. במה ששאלת אני ממש בקיא. הכתבות הכי מלטפות על אנשים שעוסקים בשאלת התאגיד של נוני מוזס, של וואלה, זה לא אכפת לכם. מעמידים אותי למשפט כדי לנסות להפיל את השלטון".

תירוש ממשיכה: "חפץ ופילבר מספרים על בקשה של רעייתך מחפץ ללכת לפילבר ולהגיד לו לסגור את הברז הרגולטורי".

‏נתניהו מכחיש: "קודם כל לא היה ולא נברא. לא מכיר שום שיח כזה. בדוח שלכם שהסתרתם, דוח משרד המשפטים, יחד עם משרד התקשורת ומבקר המדינה הגיעו למסקנה שלא עשיתי דבר וחצי דבר עבורו, אלא פעלתי אך ורק לפי המלצות דרג למטה, ללא רבב. מזכירים שם את בני, להסביר כמה מופרך. הבן שלי התיידד עם הבן של קובי מימון ואמר לו תשמע. 'אבא שלי נתן לאבא שלך מיליארדים'. קרא את זה בעיתון. הוא הבן שלי, אז ידע, לקחתי ממנו מיליארדים. כשאין שום דבר לקשור אותך למשהו, אומרים לשיטתנו. זה אומר אין לי כלום. אין ראיה. זה מופרך".

התובעת תירוש: "מה שאני מבינה ממך הוא שהבעייתיות שגילית זה שמצד אחד מר חפץ אמור לייצג את האינטרס שלך - ומצד שני עולה בעיניך. חשש שמייצג אינטרס זר, חששת מניגוד עניינים".

‏נתניהו: "חשבתי כך במצב שיש לו קשר עסקי עם אלוביץ' והוא מתקרב לנושא הרגולציה. גם אמרתי שאם היה מתקרב לנושא הרגולציה הייתי מעיף".

תירוש: "אמרת שזה ששידל אותך להתראיין בוואלה אתה מבין שעל רקע אינטרסים של אלוביץ'".

נתניהו: "חשבתי שיכול היה להתפתח. הוא הבין שאסור לו להתקרב, פעם אחת, לא זוכר מתי היה, אמרתי אל תעיז להתקרב, אתב לא יכול להיות בקשר עסקי עם אלוביץ' ולנסות להשפיע עלי ברגולציה".

בשלב זה, יהודית תירוש מציגה טענה מתוך כתב האישום, בעמוד 42196, שורות 20, מתאריך 27.1.25: "אדוני לא דיבר על השפעה עליו, עליך. שהוא ישפיע עליו. אדוני דיבר על כך שהוא לא מוכן לקבל שדובר שלו יהיה לוביסט של מישהו אחר". מצטטת את נתניהו: "אם יש דבר כזה, אני רוצה לדעת את זה. הגיע אירוע שהוא מייצג, אני דיברתי איתו ואמרתי לו, דפקתי על השולחן, הייתי נחרץ וכועס ואמרתי לו אתה צריך לבחור בין זה לזה". עוד המשיכה: "אדוני לא חשש מהשפעה של מר חפץ עליו, כי אדוני אומר 'הייתי בועט אותו'".

נתניהו שואל: "אם אני לא יודע את זה. איך אני אבעט בו?".

תירוש: "אדוני אומר שבענייני רגולציה, לחפץ לא היה מקום אצל אדוני. חפץ היה דובר של אדוני, אדוני הסביר שהוא רצה שהדוברים שלו יהיו דוברים עבורו ולא יתערבבו לו החלטות של גורמים אחרים".

נתניהו עונה: "בהחלט. אני לא מאשר דברים כאלה, אם זה קורה ללא ידיעתך, זה לא תקין. בשביל זה יש ניגוד עניינים. אתה לא יכול לעשות עסקים עם אלוביץ׳ ולנסות לקדם דברים, לעשות דברים, שאתה שומע בחלל, כי במצב כזה שהוא יכול להשפיע על פעולות רגולוטריות".