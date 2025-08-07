גופת הפעוטה שננשכה למוות ע"י פיטבול - לא תוצא מהקבר

מומלצים -

הפעוטה שננשכה למוות על ידי פיטבול בקרית ביאליק לא תוצא מהקבר לאחר שבית המשפט דחה את טענות אביה, כך פרסמה היום (חמישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. האסון התרחש בסוף חודש יוני האחרון, כאשר הכלב המשפחתי נשך את הפעוטה בפלג גופה העליון - דבר שהוביל למותה.

עורך הדין אבי אמר המייצג את האם מסר בתגובה: "בית המשפט סילק את טענות האב אחת אחת ובקשתו להוציא את גופת הקטינה מהקבר ואף קבע בהחלטתו כי סיבת המוות ברורה והיא נשיכת הכלב את המנוחה. בית המשפט קטל את טענות האב ואף רמז כי האב שיקר. בית המשפט כתב כי לאור התגובות הקשות שהאם קיבלה ברשתות יש לפרסם את החלטתו על מנת להסיר ספק בדבר סיבת המוות".

"החלטת בית המשפט נפרשת על פני עמודים רבים כאשר בשיאה בית המשפט מגלה אמפטיה לטרגדיה אשר חוותה האם. כפי שאמרתי, בקשת האב סולקה", נמסר עוד.

כזכור, הטרגדיה נרשמה בצהריי יום שישי ה-20 ביוני, כאשר לאחר הנשיכה, הפעוטה פונתה לבית החולים רמב"ם בחיפה, כשמצבה אנוש והיא סובלת מסימני נשיכה בפלג גופה העליון. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, מותה של התינוקת - שפונתה תוך ביצוע פעולות החייאה, נקבע בבית החולים.

הפרמדיקים אמואג' בכר ומיכאל קזאן ממגן דוד אדום, סיפרו באותו היום: "הגענו למקום וראינו את התינוקת לצד בני המשפחה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה קשה בפלג גופה העליון. סיפרו לנו שהיא ננשכה ע"י כלב. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבה אנוש".