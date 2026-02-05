הבריחו 4,496 חפיסות סיגריות לעזה - וקיבלו הסדר טיעון מקל | אבישי גרינצייג

כחלק מהסדר טיעון מקל, מפקד הפלוגה והחייל הכפוף לו בגדס"ר הבדואי שהואשמו בהברחת 9 קרטוני סיגריות לעזה, ירצו שנתיים וחצי מאסר ויוטל עליהם קנס - כך פרסם לראשונה הערב (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. ההברחה כללה 4,496 חפיסות סיגריות, ונעשתה באמצעות משאית סיוע.

אירוע ההברחה התרחש במאי 2025, השניים הואשמו בעבירת חריגה מסמכות העולה עד כדי פגיעה בביטחון המדינה, שעונשה עד 5 שנות מאסר, וכן בעבירות שיבוש מהלכי משפט, הפרעה לשוטר ובעבירות נוספות.

כעת, הגיעו הצדדים להסדר, במסגרתו השניים ירצו שנתיים וחצי מאסר, לצד כאמור הקנס. האזרחים, נהגי משאית הסיוע עימה בוצעה ההברחה, כלל לא הועמדו לדין. נציין כי הפרשה נחשפלה לראשונה באתר "הקול היהודי", ולא דובררה כלל על ידי דובר צה"ל, גם לא לאחר הגשת כתב האישום.