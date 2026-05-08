מחדלי החקירה והטענות שנקברו: קובי יעקובי יוצא לקרב על האמת

נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, יצא השבוע לקרב המשפטי של חייו מול היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בגין שיבוש הליכי משפט. יעקובי, שמוביל קו נוקשה שהפך את תנאי הכליאה של המחבלים מ"קייטנה" לגיהנום, טוען כי מדובר במניע פוליטי שנועד לסלקו מתפקידו בשל היותו מינוי של השר לביטחון לאומי.

במרכז הפרשה עומדת טענה חמורה לטיוח: מזה חודש מונח מידע על שולחן היועצת המשפטית לממשלה בדבר יחסים אינטימיים בין החוקרת במחלקה לחקירות שוטרים לבין עד המפתח נגד הנציב. הערב (שישי) מגישת "קבינט שישי" נוה דרומי יצאה לגלות - האם מערכת אכיפת החוק משמשת ככלי לחיסול חשבונות פוליטיים על גבו של האיש שנמצא על הכוונת של ארגוני הטרור?