הפרקליטות המליצה: כתב אישום נגד צחי הנגבי | פרסום ראשון

פרסום ראשון: גם המשנה לפרקליט המדינה ממליץ ליועמ"שית להגיש כתב אישום נגד צחי הנגבי, ראש המל"ל היוצא. על פי החשד, הנגבי קיבל ב-2017 10,000 שקל כדי לקדם אינטרס של אנשי עסקים. במקביל, המשטרה סבורה כי התגבשה תשתית ראייתית נגד הנגבי.

אבישי גרינצייג הפרשן לענייני משפט של i24NEWS מפרסם כי זו גם עמדת המשנה לפרקליט המדינה יוני תדמור, שבמקביל מודה כי מדובר בתיק לא קל להרשעה. כך או כך, התיק ממתין להכרעת היועמ״שית.

תגובת הפרקליטות: "איננו מתייחסים לדיונים פנימיים ואין בכך כדי לאשר או להכחיש דבר".

מוקדם יותר הערב, ראש המטה לביטחון לאומי צחי הנגבי הודח על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו אחרי שהתנגד לתקיפה בקטר. במכתב שפרסם כתב הנגבי: "ראש הממשלה נתניהו עידכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש. לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי. אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש". .

"את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. את ההישגים הרבים שהושגו במערכה הצבאית והמדינית יש לשמר ולהעצים", כתב.