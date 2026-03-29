בג"ץ עצר את פעילות "מדור ההסתות" במשטרה שהקים השר בן גביר

בג"ץ הוציא היום (ראשון) צו ארעי שיאסור על המשטרה לבצע "ניטור יזום" של אנשים ספציפיים על עבירות הסתה, זאת לאחר הקמת "מדור הסתות" במשטרה על ידי השר לביטחון לאומי איתמר גביר, ומינוי קצין המקורב לשר כראש המדור.

הצו הוצא בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה על ידי ח"כ אפרת רייטן ממפלגת העבודה וארגון "זולת", בדרישה למנוע את הפעלת המדור. בשבוע שעבר קראה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה להפסיק מיד את פעילות המדור, בפנייה שנשלחה למפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי. המפכ"ל דחה את עמדת היועמ"שית, וקרא לה שלא להתערב במינויים במשטרה.

במכתב שנחתם על ידי המשנים ליועמ"שית, נכתב כי האופן שבו מתנהל המדור "מעלה חשש ממשי לפגיעה בלתי מוצדקת בזכויות אדם וחופש הביטוי, ובכלל זאת ניטור יזום של אנשים ברשתות החברתיות – מבלי שהונחה תשתית ראייתית מספקת".

כמו הביעו המשנים ליועמ"שית לממשלה חשש ממינויו של סנ"צ אודי רונן המקורב לשר בן גביר לראש המדור, ואמרו כי מעורבותו של בן גביר בפעילות המדור מנוגדת לפסק דין של בג"ץ: "בנסיבות אלה מתעורר חשש כבד להתערבות פסולה של השר בעצמאות שיקול הדעת המקצועי של המשטרה. יוזכר כי השר אינו מוסמך להתערב בחקירות ואף אינו מוסמך להתוות מדיניות בתחום החקירות".