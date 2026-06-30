פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד פואד אלעתאיקה, בן 20 ממסעודין אל עזאזמה, המייחס לו רשת הברחת סמים מתוחכמת ממצרים באמצעות רחפנים. לצדו של אלעתאיקה הוגש כתב אישום גם נגד קטין בן 16 בבית משפט מחוזי לנוער. התיק, שנחקר על ידי ימ"ר דרום, חושף עליית מדרגה מדאיגה בשיטות הפעולה בגבול הדרומי, אך הסיפור המרכזי בפרשה הוא סעיף אישום תקדימי וחריג שנוסף לתיק: "פגיעה בריבונות המדינה בגבולות".

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על פי כתב האישום, שניהלה עו"ד הילה מלול מפרקליטות מחוז דרום, הנאשמים קשרו קשר עם גורם בצד המצרי של הגבול כדי להוציא אל הפועל את ההברחה. אלעתאיקה והקטין הגיעו ברכב לאזור הגבול, שם חברו למעורבים נוספים. לאחר תיאום מול המפעיל המצרי, הם קיבלו רחפן שהוטס מעבר לגבול כשהוא נושא חבילות סמים. לאחר שנחת בישראל ורוקן, הרחפן הוטס חזרה למצרים, והביא איתו סבב חבילות נוסף. מיד לאחר מכן, עזבו הנאשמים את המקום ועצרו באזור כביש 40, שם הסתירו בין אבנים חבילות שהכילו כ-45 קילוגרמים של חשיש.

כוחות המשטרה זיהו את המעורבים והציבו מחסומים. כשאלעתאיקה והקטין הבחינו במחסום המשטרתי הראשון הם ביצעו פניית פרסה, ובהמשך, כשהגיעו למחסום נוסף, סירבו להישמע להוראות השוטרים והמשיכו בנסיעה פרועה. השניים נעצרו רק לאחר שהשוטרים נאלצו לבצע ירי חי לעבר גלגלי הרכב, וגם אז ניסו הנאשמים להימלט ברגל עד שנלכדו על ידי הבלשים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים הדגישה הפרקליטות כי מדובר בעבירות ביטחוניות חמורות בעלות עניין ציבורי רב במיוחד. עו"ד מלול ציינה בבקשה כי חומרת המעשים מתעצמת נוכח המצב הביטחוני הרגיש שבו נתונה המדינה, ונוכח הניסיונות החוזרים של גורמים עוינים מעבר לגבול לגייס אזרחים ישראלים לביצוע הברחות לתוך שטח המדינה תוך ניצול מניעים כלכליים.

בעקבות כך, שולב בכתב האישום סעיף הפגיעה בריבונות, לצד עבירות של ייבוא והחזקת סם מסוכן, מעשי פזיזות ורשלנות והפרעה לשוטר. בשל היותו של הנאשם השני קטין, חל איסור פרסום על כל פרט העלול להוביל לזיהויו.